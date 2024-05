Vinos, cultura y gastronomía

Encuentros literarios y recitales de poesía; nordic-walking y paseos en bicicleta eléctrica por viñedos; desfiles de moda, sesiones de cine, conciertos o tertulias en cellers y bodegas de Binissalem, Santa Eugenia y Santa Maria son algunas de las actividades que se celebrarán hasta el 26 de mayo en el marco de la undécima edición de los Wine Days, la gran fiesta de la DO Binissalem. Fue el Claustre de Sant Francesc, en Palma, el escenario donde anoche se celebró su inauguración, en la que una decena de bodegas adscritas a la denominación de origen binissalemera presentaron sus vinos, muchos de la añada 2023 y todavía fuera del mercado. «Los Wine Days nacieron con el fin de promocionar la cultura vitivinícola de la comarca y acercar tanto a locales como turistas al mundo de la viña y el vino de forma experiencial. La última añada ha sido buena; corta en producción, pero de buena calidad», expresa la directora técnica de la DO Binissalem, Marga Amat.

De esta manera, por diez euros el público pudo probar cinco caldos, a escoger entre las propuestas de Bodegas José L. Ferrer; Jaume de Puntiró; Vins Nadal; Vinyes i Vins Ca Sa Padrina; Can Ramis; Vinya Taujana; Celler Sebastià Pastor; Can Verdura; Can Fumat y Bodega Santa Catarina. Los vinos estuvieron maridados con los productos de las IGP Sobrassada de Mallorca, Ensaïmada de Mallorca y Ametlla de Mallorca, así como de las DO Oli de Mallorca, Oliva de Mallorca y Formatge Mahón-Menorca. Cabe destacar que la copa con el logo de Wine Days se podía adquirir por un euro, y la recaudación de su venta fue dirigida a la Fundació Banc d’Aliments de Mallorca.

Cuatro chefs de la Asociación de Cocineros Afincados en las Islas Baleares -Juan Pinel, Cati Pons, José Cortés y Marga Brunet-, se encargaron de elaborar tapas con productos de diferentes DO e IGP de Balears.

El apartado gastronómico corrió a cargo de varios chefs de la Asociación de Cocineros Afincados en las Islas Balears, que confeccionaron 4 tapas de autor, a partir de algunos productos de las DO e IGP del archipiélago. Así, la chef Marga Brunet, del restaurante S’Era de Pula, elaboró una coca de patata, en formato hot dog, con estofado de lomo con col y bechamel, migas de sobrassada y aceite. Por su parte, la chef Cati Pons, del restaurante Els Fogons de Plaça, diseñó una tapa de pulled de escaldums con sobrassada, almendra y albaricoque de Porreres. Mientras tanto, el chef Jose Cortés, del agroturismo Treuer, preparó una ensaïmada con costilla a baja temperatura, barbacoa de tomàtiga de ramallet, cremoso de calabaza especiada, yogur, aceite con hierbas y almendra. Finalmente, el chef Juan Pinel, del restaurante L'Àtic y Hotel Saratoga, cerró la propuesta con un canelón de porc negre mallorquí y ave, salsa de setas y vino Manto Negro DO Binissalem con espuma de queso mahonés.

Numeroso público degustó nuevos vinos ‘binissalemers’.

Veganos y vegetarianos también dispusieron de una cena apta a su dieta. Disfrutaron de un arroz con leche de almendra; de alcachofas rellenas de caponata con aceitunas y aceite, gratinadas con almendra y pimientos asados; de coca d’ermitans con aceite y queso mahonés, y de un canelón de soja y almendra con cremoso de coco y ají amarillo. Los interesados en asistir a alguno de los eventos mencionados al inicio pueden consultar el programa completo de Wine Days en la página web binissalemdo.com