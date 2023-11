Sopas, un plato perfecto para los días más fríos

Una de las cosas que me parecieron extrañas cuando vine a vivir a España fue el famoso gazpacho. Lo siento, pero hasta el día de hoy no entiendo el sentido de una ‘sopa fría’. Por otro lado, hace un par de días estuve en Origin, en Palmanova, y me encantó su sopa (caliente) de tomate, pimiento asado y albahaca. Generalmente, en esta época del año, a mediados de otoño, me encanta una buena sopa caliente. A continuación presento varias sopas sabrosas que me encanta preparar y comer. Espero que alguna os inspire a prepararla.

Caldo gallego: Originario de Galicia, este caldo combina alubias blancas, patatas y verduras como la berza o los grelos. Es común añadirle chorizo o jamón para darle más sabor. Sopa de ajo: Esta sopa castellana es una deliciosa mezcla de ajo, pan del día anterior y a veces un huevo escalfado. Es ideal para los días más fríos. Salmorejo: Aunque es más típico del verano, puedes hacer una versión de cosecha tardía con los últimos tomates de otoño. Es una sopa fría de tomate espesada con pan y sazonada con ajo y aceite de oliva. Sopa de lentejas: Una sopa de lentejas al estilo español, enriquecida con chorizo y pimentón ahumado para darle un toque especial. Crema de calabaza: Una sopa suave de calabaza o calabacín, que se puede sazonar con una pizca de cayena o pimentón ahumado y un poco de crema agria. Potaje de garbanzos: Un guiso contundente de garbanzos con espinacas y bacalao, aderezado con pimentón y azafrán. Sopa castellana: Otra variante de la sopa de ajo, pero con el añadido de jamón serrano, pimentón y, en ocasiones, un toque de vino blanco seco. Sopa de pollo con fideos: La clásica sopa de pollo, pero al estilo español, con fideos finos. Sopa de tomate, pimiento rojo y albahaca. Ingredientes: 4 tomates grandes y maduros, 1 pimiento rojo grande, 1 cebolla, 3 dientes de ajo, hojas de albahaca fresca, 750 ml de caldo de verduras, aceite de oliva, sal y pimienta. Elaboración: Precalentar el horno a 200°C. Cortar los tomates, el pimiento y la cebolla y colocarlos en una bandeja de horno. Añadir los dientes de ajo. Rociar con aceite de oliva, sal y pimienta. Hornear 25-30 min. Traspasar las verduras a una olla. Añadir el caldo de verduras y cocinar a fuego medio durante 10 min. Agregar un puñado de hojas de albahaca y triturar la mezcla con una batidora de mano. Sazonar al gusto y servir caliente, decorando con unas hojas de albahaca.