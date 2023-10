Mexicano de diseño en Palma

Son numerosas las casas de comida mexicana en Mallorca. De entre ellas, una de las montadas con más pretensiones es Manataco, a un tiro de piedra de la delegación del Gobierno y del edificio de Correos. Ubicado en el local que ocuparon restaurantes de vida corta, sus propietarios han apostado por una original identidad corporativa realizada por la muy premiada diseñadora Astrid Stavro –que tuvo estudio en Palma– y su equipo londinense de Pentagram, plasmado en una curiosa amalgama de letras diseminadas informalmente, como si fuera un taco, conformando el nombre del restaurante.

Del amueblado y decoración se encargó el equipo de proyectos de Socías y Rosselló, que ha creado un collage llamativo a base de azulejos con predominio del amarillo donde destaca la enorme figura de un representante de la lucha libre mexicana llamado Blue Damon. Mesas de mármol y techos con láminas de madera dan un ambiente agradable a este local que recuerda un cierto estilo industrial.

Bastante amplio en el interior y con unas cuantas mesas en el exterior de mínimo tamaño.

Desde el punto de vista del continente, Manataco ocupa un lugar destacado entre los restaurantes mexicanos de la Isla. Y en cuanto a los contenidos, presentan una cocina a base de antojitos, tacos en tortilla y quesadillas, globalmente buenos en cuanto a presentación y calidad, razonables de precio, aunque necesitados de un cierto esfuerzo didáctico para ayudar a entender y degustar mejor la rica gastronomía del país centroamericano.

En nuestro caso, pedimos una buena variación de platillos de su oferta, y llegaron prácticamente al mismo tiempo, sin apenas hueco en la mesa ni tiempo para comerlas. Al comentarles que los queríamos un poco más espaciados, la respuesta fue: «Esto es una taquería, si lo querían más espaciado tendrían que haberlo dicho antes». Obviamente no es grave, pero si el cliente hace cualquier petición educada, por deseo o por desconocimiento, parece razonable que se le intente complacer. No debió gustar demasiado el comentario a la encargada, porque los tacos y antojitos que restaban nos los trajeron al mismo tiempo y –carne y pescado– juntos en el mismo plato. Algo que provoca una confusión de sabores que minimiza, en buena medida, la particular riqueza de esta cocina. Una carencia didáctica que deben remediar, máxime cuando el restaurante no estaba demasiado ocupado.

Los bocados son sabrosos y variados, con esos toques característicos de cilantro y chiles. Tomamos un fresco y meloso guacamole con totopos, cebolla, pico de gallo, jalapeños y lima, ligeramente picante y algo ácido, adecuado para el comienzo de la inmersión en esta cocina (9,5€). Después, una tostada de tartar de atún con aguacate, rábanos, cilantro, cebolla y chipotle, bien especiado, intenso y de notable melosidad, que nos gustó. (8,5€). El taco de pescado al estilo de Baja California (pescado en tempura, alioli de chipotle, aguacate, pepino y col morada encurtida), rico, bastante cítrico (4,9€). Quesadilla de asada (carne de ternera asada, queso fundido, cebolla y cilantro), muy sabrosa (5,5€); taco de costilla de cerdo cocinado a baja temperatura durante 16 horas, con mole de chile ancho y yuca crujiente; y birria (costilla de ternera también de larga elaboración con chile, especias y cebolla) (4,9€), todos ellos muy intensos y que se deberían haber intercalado un poco más para apreciar en su justo término las particularidades de sus salsas y componentes. Buena tarta de tres leches (merengue con frutas) de bella presentación) como postre (7€).

La carta de bebidas es amplia, con predominio de las cervezas, micheladas (cerveza con jugo de lima, tomate y especias), mezcales y tequilas de tipo medio y buen precio (5€ a 9€), buenos cócteles y una oferta de vinos que diferencian entre normales (18€ a 24€) y premium (Mar de Frades (26€), Miraval, Carraovejas (40€) y Murrieta (31€).

Una comida sabrosa, en un restaurante agradable, que necesita un pequeño esfuerzo didáctico para ayudar a entender mejor la variada gastronomía mexicana.

Manataco

Ca’n Puigdorfila 2. Palma

Tel. 971 227974

No deje de probar...

Antojitos (9€ a 13€)

Crujiente de Coliformes

Nachos con queso

Guacamole con totopos

Tostada de tartar de atún rojo

Tacos en tortilla de maíz con cilantro y cebolla (4,9€)

Pescado estilo Baja California

Carne asada estilo Sonora

Costilla de cerdo con mole

Birria (costilla cocida 12 horas)

Quesadillas, en tortilla de trigo, cilantro y cebolla (4,9€-5,5€)

La Gringa

De asada

De champiñones

De frijoles