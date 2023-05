Ingredientes

l 600 gr. patata nueva (Perlan)

l 1 cebolla blanca de ensalada

l 3 ramas de perejil

l 150 ml. AOVE

l 30 gr. vinagre de Jerez

l 2 huevos duros

l 200 gr. lomo de bonito o caballa, ventresca de atún o melva en conserva (opcional)

Receta

Cocer las patatas sin pelar y los huevos en agua y un puñado de sal. A los 10 minutos sacar de la olla los huevos, pelarlos, cortarlos en rodajas y poner en una ensaladera. Añadir la cebolla pelada y cortada a cuadraditos. Una vez cocidas las patatas, dejar que se enfríen lo justo para pelarlas, cortar en trozos irregulares y poner en la ensaladera. También pondremos el perejil cortado menudo y sin chafar las hojas.

Estando aún calientes la cebolla y huevo aliñar generosamente con un buen vinagre de Jerez, con DO, no con esos envejecidos artificialmente ni convertidos en crema a base de azúcar, y con un buen AOVE. En esta ocasión he usado vinagre de yema de Chipiona y AOVE Son Catiu Ecológico, de Oli de Mallorca. Añadir sal y mezclar bien la ensalada, a mí me gusta hacerlo con las manos. Aliñando las patatas y la cebolla en caliente, el aceite y vinagre se integran muy bien con la ensalada y restan algo de bravura a la cebolla. Es el paso más importante, vital para conseguir una ensalada insulsa o una maravilla, incluso para los que no saben comer sin mahonesa.

Son pequeños trucos que aprendo cuando viajo por el Marco de Jerez, visito la bodega de Armando ‘er Guerrita’ o el mercado de Abastos de Sanlúcar. Me gustan las papas aliñás de Casa Balbino, sencillas o acompañadas de trozos grandes de aromático pescado, el sabor de esos lomos entre blanco y rosáceo. Nada que ver con el picadillo insulso que venden algunas marcas en latitas de tres en tres. Las papas aliñás no faltan en ninguna barra de tapas en Andalucía, especialmente en la provincia de Cádiz. Me gustan cuando las sirven a temperatura ambiente, comerlas con picos o mejor aún, haciendo barquitos en el sabroso aliño que queda en el plato. Para la receta he adecuado los ingredientes para servirlo como entrante o como guarnición, ya sea servido con o sin pescado en conserva.