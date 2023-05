Con la llegada de la primavera, los restaurantes de Mallorca se preparan para dar la bienvenida a los visitantes y locales de la isla. Uno de los restaurantes más destacados en la zona norte es el restaurante Ca'n Pescador, que acaba de comenzar su temporada 2023.

La marca cuenta con dos ubicaciones privilegiadas tanto en Playa de Muro como en Puerto Pollensa. Ca'n Pescador es conocido por ofrecer una experiencia culinaria única que combina ingredientes locales y frescos con la tradición y el cuidado por el producto. Desde sus famosas paellas, arroces, pescados y marisco de lonja hasta sus carnes maduradas. La carta de Ca'n Pescador es un homenaje de la gastronomía mediterránea.

A pocos metros de una de las mejores valoradas playas de la isla, se encuentra Ca’n pescador de Playa de Muro el cual destaca por su cálida decoración mediterránea ofreciendo el ambiente perfecto para relajarse y disfrutar de sus especialidades.

En Puerto Pollensa, el restaurante se encuentra situado a primera línea de mar, en una antigua casa de pescadores donde podrás revivir la esencia del antiguo pueblo pesquero y disfrutar de sus exquisiteces en un entorno idílico.

Ca'n Pescador forma parte de Grupo Boulevard, la prestigiosa firma gastronómica del norte de la isla recientemente galardonada con una estrella Michelin otorgada a su restaurante Fusion19. Esta distinción confirma la calidad y el respeto por el producto que se ofrece en cada establecimiento del grupo.

Además, el restaurante ofrece una amplia selección de vinos locales y nacionales para complementar su experiencia culinaria. La atención al detalle es evidente en la presentación de cada plato, lo que hace que cada visita sea única e inolvidable.

En resumen, Ca'n Pescador es el restaurante que no puede dejar de visitarse si se está en Mallorca. Con su cocina fresca y sabrosa, sus extraordinarias ubicaciones y su compromiso con la calidad, es un lugar ideal para disfrutar de una experiencia gastronómica de alta calidad en un entorno relajado y acogedor. Si estás buscando un restaurante donde poder degustar la mejor cocina mediterránea, Ca'n Pescador es la elección perfecta.

Datos de contacto

Contacto y Reservas: https://www.canpescador.es/contacto-horarios-reservas/

Dirección Playa de Muro: Av. s'Albufera 23, Playa de Muro 07458, Mallorca, Illes Balears

Dirección Puerto Pollensa: Passeig Vora Mar, 1, 07470, Port de Pollença, Illes Balears, España

Teléfono: Playa de Muro: Tel. 971 893 134 · Puerto Pollensa: +34 Tel. 971 867 850

Correo: info@canpescador.es

Web: www.canpescador.es

Instagram y Facebook: @canpescador