El Museu Marítim de Barcelona acogió la noche del jueves la entrega de los distintivos Restaurante Recomendado Guía Michelin 2023 a 47 establecimientos de Baleares en el transcurso de un acto en el que Royal Bliss, gama de mixers premium, ha patrocinado las placas como «muestra de su apoyo a la alta gastronomía».

Esta es la primera vez que los cocineros de los Restaurantes Recomendados en la Guía recogen este reconocimiento en un acto público. La chef Carme Ruscadella dirigió unas emotivas palabras a los asistentes. En nombre de Balears habló Irene Gutiérrez, chef de Sumaq. También intervinieron Miguel Pereda, director comercial de Michelin Experiences España y Portugal; y Miguel Mula, director de Desarrollo de Negocio de Coca-Cola Europacific Partners.

Los restaurantes recomendados de Mallorca son: 365, Aromata, Arrels by Marga Coll, Ca Na Toneta, Can Simoneta, Daica, El Txoko de Martín, Es Canyis, Joan Marc, Kairiku, La Bodeguilla, La Fortaleza, La Vieja, Port Petit, Quadrat, Laudat, Sa Clastra, Sa Pleta by Marc Fosh, Schwaiger Xino’s, Son Tomás, Stagier, Sumaq, Terrae y Tess de Mar. Desde Mallorca viajaron también Gabriel Mulet, de Coca-Cola y Alfonso Robledo, presidente de Restauració CAEB.

En Menorca: Ca na Pilar, El Rais, Es Cranc, Es Molí de Foc, Godai, Mon, Rels, Sa Pedrera d’es Pujol, Santa Mariana y Torralbenc. En Eivissa y Formentera los restaurantes son The View, Ca Na Joana, Ca n’Alfredo, Can Carlitos, Can Domo, Es Ventall, Ca’s Milà, Casanita, Es Boldado, Es Caló, Jondal, Mirador de Dalt Vila y Molo 47. Muchos de los cocineros coincidieron en destacar la emoción que habían sentido al recibir la placa.