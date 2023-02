Ricardo Rossi se alza con el primer campeonato de pescado descartable en Horeca

El chef Ricardo Rossi, del restaurante Hotel Valldemossa, se alzó con el primer campeonato de pescado descartable, al que aspiraron seis finalistas, organizado por Horeca. «Es un concurso muy bonito, con un desafío muy diferente, con pescado que tenemos que comenzar a aprovechar y disfrutar», comentó Rossí tras elaborar el Besugo con crema de sepia y sobrasada. «Aprovechamos producto de aquí como la sepia un poco encebollada y sobrasada. Esto lo he creado para hacer algo diferente y con sabor».

Cada finalista pudo ultimar y emplatar sus propuestas ante el público, para ofrecer y que valorase, posteriormente, un jurado presidido por la consellera de Agricultura, Pesca i Alimentaciò del Govern, Mae de la Concha, quien aseguró «el objetivo es que desde los sectores primarios, de restauración, etc se valore la recuperación de un pescado que en una época era tradicional de aquí y que de repente por diferentes motivos sociales ha quedado descartado, con poco valor o que si se pesca se va a malvender. Pero además por motivo medioambiental no se puede permitir que no aprovechemos el pescado que tenemos en nuestro mar y también por dar accesos a más sectores de la población al pescado fresco y de aquí a precio asequible».

Las seis propuestas sorprendieron gratamente al jurado e incluso, a algunos de ellos, les recordó recetas de la infancia. Entre los finalistas, el chef Bernat Reinés del restaurante s’Era de Pula quien elaboró besuguín a baja temperatura con salsa con productos del huerto. Cristian Rivera, quien trabaja junto al chef Tomeu Caldentey ofreció congrio ahumado con jugo de sus cabezas y guisado de Mallorca. Germán Muñoz, del restaurante Sa Cuina de Mercat, cocinó arroz meloso de morena a la brasa.