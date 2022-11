Tinto ahora ya no tan joven, varietal de Manto Negro, incluido en Vi de la Terra de Mallorca, elaborado por la santamariera Bodega 7103. Cabe advertir de entrada que no es un vino joven al uso, ya que cuenta con catorce grados y medio de alcohol. Presenta color rojo oscuro, con reflejos violeta en el menisco. Limpio y brillante. Aromas afrutados y dulzones, junto a recuerdos minerales, suaves y agradables, que no varían al entrar en boca. De paso ligero, equilibrado y sin estridencias agresivas, aunque bien provisto de taninos. De breve persistencia y final correcto. Adecuado para arroces y burballes, así como berenjenas rellenas y también otros platos de verduras similares de nuestra cocina local tradicional.