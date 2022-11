Cocina creativa con influencias mediterráneas, asiáticas y de Medio Oriente definen el trabajo de Fusion 19, un moderno y sofisticado restaurante de Platja de Muro, cuyo chef, Javier Hoebeeck, recibió anoche su primera Estrella Michelin. «Supone un sueño cumplido, desde que hace 12 años empecé a trabajar en Zaranda (cuando estaba ubicado en el Castell Son Claret), que tenía este galardón. Con trabajo y esfuerzo esto ha llegado», confesaba ayer un emocionado Hoebeeck.

La guía roja entregó anoche sus codiciadas estrellas en una gala celebrada en el Palacio de Congresos El Greco de Toledo, hasta donde se desplazaron Juan Ávila y Javier Hoebeeck, propietario y chef de Fusion 19, respectivamente. «Después de esto seguiremos nuestro camino de mantener y crecer. Recibir una Estrella Michelin nos da más motivación para continuar».

Javier Hoebeeck (Palma 1991) es un cocinero de última generación. Tras finalizar sus estudios en la Escola d’Hotelería de la UIB realizó prácticas en Zaranda, el restaurante de Perez Arellano. Viajó luego al restaurante Azurmendi, de Eneko Atxa, en Bilbao, donde celebró como jefe de partida la obtención de la tercera estrella. Tras ampliar estudios en el Basque Culinary Center, estuvo cuatro meses en Narisawa, templo de la vanguardia naturalista nipona, y otros cuatro en El Celler de Can Roca.

De nuevo en Mallorca, cumplió dos temporadas en el Jumeirah del Port de Sóller junto a Javier Soriano. Llegó a Fusion 19 en 2016. «En un momento como este me acuerdo de mi familia. Mis padres siempre me apoyaron. Además de los estudios poder viajar sirvió para enriquecer mis conocimientos en la cocina. Me gusta crear, de hecho no miramos la gran cantidad de horas que pasamos en las cocinas. Es más, no me importa haberme privado de muchas cosas por mi trabajo. Es mi pasión». Así mismo, también se llevó su primera Estrella Michelin Etxeko Ibiza, de Martín Berasategui y Paco Budia, Es Canar (Eivissa).