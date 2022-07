Tuppers para llevarse a la playa

Poco se habla de ese momento de relax en la playa mientras uno come, cuando aún las gotas del mar le resbalan por la piel, entre chapuzón y chapuzón. ¿Y qué se come en la playa? El tradicional tupper veraniego. Suelen ser recetas ligeras, frescas y saludables, que aportan un plus de energía para afrontar la segunda mitad de un día de playa. Por si andas escaso de ideas, aquí te proponemos cinco recetas y una recomendación: no te olvides de la fruta. Muchas veces tras comer apetece algo dulce. Bien sea para después del tupper o como merienda. Con el calor de la playa, seguro que te refresca y te endulza el paladar.

1. Ensalada griega Cuando hablamos de comer en la playa uno de los platos estrella es la ensalada griega y, además, muy fácil de hacer. Mete en la fiambrera tomate, queso feta, cebolla, pimiento verde, olivas negras y pepino. Como ves, son ingredientes que solemos tener en casa. 2. Ensalada de arroz o pasta Para este sencillo plato puedes optar por una base de arroz o pasta a la que añadirle todo tipo de alimentos. Aquí te proponemos dos: macarrones con champiñones, tomate seco y salmón ahumado o arroz con atún al natural, maíz dulce, aceitunas verdes, palitos de cangrejo, huevo duro y pimientos de piquillo. 3. Ensalada de legumbres Seguimos con ensalada, en este caso, de legumbres. Son también recetas muy sanas y fáciles de hacer que destacan, además de por su sabor, por su gran saciedad, para poder disfrutar de la playa al 100 % sin que nos ruja la barriga poco después. Los garbanzos se pueden combinar con patata hervida, tomate, zanahoria cruda, huevo cocido, guisantes, pepino y pimiento verde. Aunque combinaciones hay muchas. Así es la ensalada de garbanzos que el conocido nutricionista Aitor Sánchez García se lleva a la playa. Ensalada de garbanzos, un gran recurso si queréis comer sano, completo y de tupper en la playa. pic.twitter.com/AdEqgGhuEq — Aitor Sánchez García (@Midietacojea) August 2, 2017 En cuanto a ensalada de lentejas te proponemos una combinación deliciosa. No te asustes: lleva manzana, pero te aseguramos que el contraste merece y mucho la pena. Junta en el tupper lentejas de bote ya cocidas, una manzana pequeña cortada a dados, tomate pera, un huevo duro y un aguacate pequeño. Ameniza con un chorro de aceite de oliva, sal y un poco de albahaca. El resultado: un plato rápido de preparar y riquísimo. 4. Tortilla de patatas No es precisamente un plato fácil, pero si vas dispuesto a pasar el día en la playa, te recomendamos que la noche anterior prepares una tortilla de patatas. Si vas con un grupo es uno de los mejores platos que puedes preparar, ya que se puede compartir muy fácilmente y es un acierto seguro. 5. Bocadillos o sándwich Si las prisas juegan en tu contra, siempre puedes echar mano de una barra de pan y acompañarla con unas rodajas de tomate y atún, jamón -cocido o ibérico-, queso... hay tantas combinaciones como quieras.