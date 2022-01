‘Greixoneres’ dulces

La repostería mallorquina llega también a los regalos de los más jóvenes de la familia. Se trata de las greixoneres dels Reis, una especialidad que imita al plato típico de las sopas mallorquinas. Estas cazuelas se puede decir que solo las elaboran en contadísimos obradores, tal es el caso del Forn Fondo de Palma.

En este establecimiento, el pastelero titular, Pau Llull, ha sido el encargado de elaborarlas y no les falta detalle. «Están hechas con bizcocho para la base de sopas de pan, mientras que las verduras, zanahoria, calabaza, judías y guisantes están elaboradas a base de mazapán con su correspondiente colorante alimentario autorizado. Están rematadas con yema de huevo y glasa y confitura de albaricoque con colorante rojo para que se asemeje a una auténtica salsa de tomate».

Pau Llull explica que «estas cazuelitas, que tienen un público incondicional, se suelen añadir al juguete o regalo que se hace a los pequeños por parte de los padrinos o abuelos». Su precio es de 9,20 euros la cazuela. Otro producto propio de esta fiesta es el carbón, más que nada para sorprender o formar parte de una broma. Su precio es de 12 euros el kilo.

Pau Llull, del Forn Fondo, muestra las ‘greixoneres dels Reis’ que acaba de preparar.

Producto artesano

Rafel Solivellas, del Forn Can Rafel de Búger, es uno de los pasteleros de la Part Forana al que no se le escapa ninguna tradición dulce mallorquina. Con motivo de la festividad de Reyes Magos elabora, desde hace diez años, las típicas greixoneres, que aprendió cuando trabajaba en Can Delante, de Inca. «Estas piezas imitando las sopas mallorquinas se hacían hace muchos años para regalar a los niños, pues todavía no se había introducido apenas en la Isla el roscón de Reyes».

El pastelero de Búger señala que «este año haré unas cuarenta unidades a partir de bizcocho de quarto, para las sopas de pan y base de la cazuelita, que acompañaré con guisantes, judías y pimientos rojos para dar color, hechos de mazapán con colorante autorizado. Luego el huevo lo hago también de mazapán y utilizo cobertura de chocolate blanco para la clara, a pesar de que lo suyo es hacerlo con glasa. Para la greixonera elegí las que hace la maestra artesana de Inca Francisca Truyol».