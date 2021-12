Todos los secretos de las ‘coques’ y las ‘panades’

Can Joan de s’Aigo acogió este miércoles la presentación de Coques i panades de Mallorca, una guía gastronómica que recorre hornos tradicionales de quince municipios de la Isla, que muestran sus productos artesanales y singulares. El libro cuenta con textos de Marga Font, en castellano, catalán e inglés, y fotografías de Cristina Ortega; ha sido editado por Disset Edició e impulsado por Radio Mallorca Cadena Ser y la Fundació Mallorca Turisme del Consell de Mallorca. «Desde hace años difundimos la gastronomía como una parte de nuestra cultura. Dicen que es difícil querer lo que no conoces; si no damos a conocer nuestros productos entre los turistas difícilmente los valorarán», afirma Toni Pons, director de Disset Edició, que subraya el crecimiento del turismo gastronómico que llega a Balears.

A lo largo de sus 59 páginas, el lector encontrará una veintena de productos, como la coca de quarto de Can Joan de s’Aigo, el cocarroi de pasta dolça del Forn Fondo de Palma, la coca de pasta de full amb poma del Forn sa Creu de Santa Maria del Camí, la espinagada de llom o de mussola del Forn Antic Cas Cero de sa Pobla, el cocarroi de massa integral amb ceba i sobrassada de Ca’n Beñó de Manacor, o la coca de ceba, panses, pinyons i parmesà de Ca’n Olivaret de Esporles. Can Joan de s’Aigo aportó su típica ‘coca de quarto’ a la publicación. Acompañados por una fotografía, cada uno de los textos cuenta brevemente la historia de cada horno, el origen de sus recetas y todos los ingredientes que las componen. Disset plantea publicar también un recetario para los que se atrevan a ponerse manos a la obra. Además de dar a conocer las recetas tradicionales de Mallorca entre los visitantes, esta guía también invita al residente a que descubra los hornos más allá de su municipio, donde podrán encontrar productos únicos. Al acto asistieron panaderos de algunos de los hornos que aparecen en la guía, como Joan Fullana, del Forn sa Creu de Algaida; Pere Joan Massanet, de Ca’n Joan de s’Aigo; y Xisco Vicens, del Forn Can Vicens de Llucmajor. «Es una buena iniciativa para dar a conocer todos nuestros productos fuera de Mallorca. Además invita a que los propios mallorquines descubran los hornos de diferentes municipios», señala Vicens.