Los churros con chocolate son una de las tradiciones de la Navidad en Mallorca. Ya sea para desayunar, merendar o al volver de fiesta, son muchos los que no pueden resistirse a este dulce durante estas fiestas. Lo cierto es que no hay nadie quien se le resistan un rico chocolate a la taza en los días de frío, sin lugar a duda, es uno de los pequeños placeres de los que disfrutar en invierno. En las Isla hay un variado abanico de bares y cafeterías que ofrecen churros para tomar junto a un chocolate caliente. Aquí hemos seleccionado algunos de los mejores:

■ Churrería La Artesana (Arzobispo Aspargo, 5. Palma). En esta churrería de Ciutat ofrecen unos churros artesanos acompañados de un caliente y espeso chocolate. Una de las mejores opciones para combatir el frío.

■ Xurreria Rosaleda (Costa de la Pols, 12 Bajos. Palma). Este local es una empresa familiar con más de sesenta años de experiencia en la elaboración de churros y chocolate caliente. Es habitual ver a la gente haciendo cola los días de fiestas después de dar un paseo por las calles decoradas con las luces de Navidad.

■ Churreria El Rocio (Calle de Bernat de Santa Eugenia. Santa Ponça, Calvià). Una de las opciones fuera de Palma que ofrecen desayunos con churros artesanos. Destacan por sus raciones a primera hora de la mañana.

■ Casa Paola (Camí Salard, 22). Este bar del Rafal cuenta con una gran tradición en la elaboración de churros y todas sus variantes... Un lugar para que los más golosos disfruten del desayuno.

■ Churrería Sierra de Segura (C/Carrer de Salvador Dalí, 56. Palma). Un local que, además de ofrecer pa amb olis, cuenta con un servicio de churros tradicionales para los desayunos y meriendas.

■ Churrería Can Andreu (Camí de la Cabana, 45. Marratxí). Este bar de Marratxí ofrece un servicio de churros por las mañanas y por la tarde.

■ Casa Iván (Carrer del Cardenal Rossell, 23. Palma). En la barriada del Coll d'en Rabassa es el lugar más típico en el que merendar y desayunar sus churros. Ofrecen ruedas de churros para llevar a un precio económico.

■ Puestos de Plaza España. En este punto tan céntrico de la ciudad, durante las fechas navideñas, se pueden encontrar varios puestos en los que ofrecen churros para llevar mientras se da un paseo por la iluminación de Palma.

Para aquellos que no son amantes de los churros, también tienen la opción de acompañar el chocolate caliente con otras cosas. Por ejemplo, una muy buena opción es una ensaimada o una coca de patata. En Ca'n Molinas (C/Rosa, 4. Valldemossa), la panadería más popular de Valldemossa, ofrecen la posibilidad de acompañar el chocolate caliente con una tradicional coca de patata. Este horno fue fundado en 1920 y todavía elabora sus productos en un horno moruno que han mantenido desde la primera generación. Otra de las opciones más populares es la de acompañar la bebida caliente con un cuarto o una ensaimada de Can Joan de s'Aigo (C/Can Sans, 10, C/Baró de Santa Maria del Sepulcre, 5 y Carrer del Sindicat, 74 en Palma). Es una de las chocolaterías más antiguas y conocidas de Mallorca.