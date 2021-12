La versión oficial esgrimida el martes era que la Guía Michelin había decidido que ocho restaurantes de España perdieran la estrella Michelin por criterios culinarios. Entre estos locales se encontraba Es Racó des Teix, en Deià. Este restaurante, propiedad del matrimonio formado por el chef Josef Sauerschell y Leonor Payeras, había logrado la estrella menos de un año después de abrir el establecimiento, en el año 2000, y hasta 2021 había mantenido esta distinción de forma ininterrumpida.

En julio, Josef Sauerschell envió una carta a Michelin España. En la misiva, tras agradecer la confianza de la guía durante esos cuatro lustros, el chef esgrimió los motivos de la renuncia a la estrella. «Me considero humilde y tradicional, incluso un poco de la vieja escuela. He visto cambiar el mundo de la gastronomía y yo mismo siento que me he quedado atrás. Tengo la impresión de que mi cocina no siempre armoniza con las nuevas técnicas y modas culinarias (...).

Es verdad también que mi actitud frente al trabajo tan duro del mundo de la restauración no siempre encaja con la de las nuevas generaciones. ¿Y qué decir del paso del tiempo? Tengo 66 años y -hablando en plata- empiezo a estar cansado. Mi mujer y yo estamos llevando esta etapa de nuestras vidas a su fin, y aunque no tenemos intención de abandonar el mundo de la restauración, sí necesitamos –y deseamos– un cambio de ritmo. Debido a todo lo mencionado, siento que debo devolverles la estrella que me concedieron en el año 2001. Es, para mí, la forma más honesta de agradecerles el reconocimiento a mi cocina, y a mi trayectoria profesional. Mi tiempo ya pasó y ahora quiero dar paso a las nuevas generaciones». Sauerschell y Payeras dejaron claro su máximo respeto a la guía y de hecho preguntaron qué pasos hay que seguir para ser inspector/a, ya que su hija Inés está muy interesada en este mundo. Es Racó de Teix tiene previsto abrir de nuevo en los primeros meses de 2022.