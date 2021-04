Plato: almejas de Cartago (4 personas)

Ingredientes:

■ 1 kilo de almejas

■ Unos brotes de cilantro o de perejil

■ 5 dientes de ajo

■ guindilla al gusto

■ aceite de oliva virgen

Receta:

Dejar las almejas en agua y sal durante unas horas para que suelten la arena que puedan tener. Pasarles un agua, escurrir muy bien y reservar. Cortar la guindilla en aritos. Pelar los ajos y laminar. Picar el cilantro, a quienes no les guste su sabor se puede mezclar con perejil, o utilizar este último.

Poner un chorrito de un buen aceite de oliva virgen en una sartén y rehogar la guindilla, ajo y perejil, cuidando que no se quemen. Sacar de la sartén y reservar. Dejar que este aceite aromatizado vuelva a coger calor y meter las almejas, removiendo hasta que se abran. Una vez abiertas, volvera introducir la guindilla, cilantro y ajo.

Servir enseguida, antes de que pierdan calor. Si se desea, se pueden añadir unas cebollitas tiernas, cortadas longitudinariamente en tiras de 5 cm. Y no, no he olvidado la sal.