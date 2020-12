Santi Taura prepara un menú especial 'take away' para Nochevieja

Estas fiestas van a ser diferentes, pero eso no implica que no puedan ser especiales. Es por ello que el chef Santi Taura ha preparado un menú de nochevieja take away para aquellos que no quieran perder la oportunidad de degustar en una de las noches más emblemáticas del año platos preparados por un chef con estrella Michelín.

Para esta ocasión especial, Santi Taura ha ideado un menú que se compone de: canelones de carnes asadas con bechamel trufada; pargo con su caldereta y patatas a lo pobre; ternera melosa con salsa bordelesa, chalotas y cremosos de calabaza asada; tarta de manzana con helado de crème fraîche y su característico pan de aceite mallorquín y masa madre

Este completo menú tiene un coste de 48 euros (IVA incluido) y tiene una disponibilidad limitada. Se podrá recoger tanto en Palma (Cor Barra i Taula) como en Lloseta (antiguo restaurante de Santi Taura) siempre que se reserve, a través del teléfono +34 656738214 o del correo reserves@santitaura.com, hasta el 27 de diciembre.

Santi Taura

Tras 16 años en su Lloseta natal, Santi Taura ha dado el salto a la capital donde recientemente ha logrado una estrella Michelín. Su interpretación de la gastronomía local, su buceo entre la historia culinaria de las Islas y su firme apuesta por el producto local convierten su cocina en única y personal.