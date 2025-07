Ni azúcar ni mantequilla: Chenoa tiene la receta de las galletas más sabrosas y saludables que no podrás dejar de comer

Chenoa ha compartido con sus seguidores la receta de unas galletas caseras que destacan por su enfoque saludable y sus ingredientes alternativos. La artista, conocida por su participación en la primera edición de Operación Triunfo y actual presentadora del programa, mantiene un estilo de vida equilibrado que refleja constantemente en sus redes sociales, donde también ha mostrado cómo elabora estos dulces sin utilizar ingredientes como el azúcar, la mantequilla o los huevos. «Sin azúcar, con harina sin gluten, con leche de avena, sin huevos ni mantequilla», explica la presentadora en su publicación, donde detalla los ingredientes necesarios para elaborar estas galletas adaptadas a personas con restricciones alimentarias o que simplemente buscan alternativas más saludables a la repostería tradicional.

Este tipo de recetas ha ganado popularidad en los últimos años, coincidiendo con el aumento de la conciencia sobre la alimentación y las intolerancias alimentarias. La cantante mallorquina no es ajena al mundo culinario, pues demostró sus habilidades en la cocina durante su participación en la segunda edición de Celebrity Bake Off. Aunque no resultó ganadora, Chenoa dejó constancia de su pasión por la repostería, algo que ahora comparte regularmente con sus más de un millón de seguidores en redes sociales.

Para preparar estas galletas según la receta de Chenoa, se necesitan ingredientes específicos que sustituyen a los tradicionales. La lista completa incluye 350 gramos de harina integral, de avena o sin gluten, dependiendo de las preferencias o necesidades de cada persona. Además, se requiere un vaso de leche vegetal, preferiblemente de avena según la recomendación de la artista, un sobre de levadura royal, una cucharadita de bicarbonato y otra de canela. El toque de sabor lo aportan la esencia de vainilla y un plátano maduro, que funciona como aglutinante natural en sustitución del huevo.

Para endulzar, Chenoa opta por utilizar edulcorantes naturales como la estevia, evitando así el azúcar refinado. La receta se completa con medio vaso de aceite, que reemplaza a la mantequilla tradicional, reduciendo así el contenido de grasas saturadas del producto final. El proceso de elaboración es sencillo y accesible incluso para principiantes en la cocina. Primero hay que mezclar todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Después, utilizando una cuchara, se colocan porciones de la mezcla sobre una bandeja de horno previamente cubierta con papel vegetal, dejando suficiente espacio entre cada galleta para que puedan expandirse durante la cocción.

Finalmente, se hornean a 200 grados durante aproximadamente 20 minutos, hasta que adquieran un tono dorado. La propuesta de Chenoa se enmarca dentro de la tendencia creciente de adaptar recetas tradicionales a versiones más saludables y aptas para personas con diferentes necesidades alimentarias. Las galletas sin gluten son especialmente útiles para celíacos o personas con sensibilidad al gluten, mientras que la ausencia de lácteos las hace adecuadas para intolerantes a la lactosa o veganos.

La sustitución del azúcar por edulcorantes naturales como la estevia reduce significativamente el índice glucémico de estas galletas, convirtiéndolas en una opción más adecuada para personas con diabetes o quienes desean controlar su consumo de azúcares. Además, el uso de harina integral o de avena aporta más fibra que las harinas refinadas, contribuyendo a una mejor digestión. El plátano no solo funciona como sustituto del huevo en términos de textura, sino que también aporta potasio y fibra a la receta, incrementando su valor nutricional. Por su parte, la canela añade sabor sin necesidad de incorporar azúcares adicionales, y cuenta con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias según diversos estudios nutricionales.

Además de la receta propuesta por Chenoa, existen numerosas variantes de galletas saludables que se adaptan a diferentes necesidades dietéticas y preferencias personales. Entre las alternativas más populares están las galletas de avena y plátano, que solo requieren estos dos ingredientes básicos mezclados y horneados, o las versiones con harinas de almendra o coco para quienes siguen dietas bajas en carbohidratos. Para endulzar de forma natural, además de la estevia, se pueden utilizar dátiles triturados, puré de manzana o incluso especias como la canela o la vainilla que aportan dulzor sin calorías adicionales. En cuanto a las grasas saludables, el aceite de coco virgen o la mantequilla de frutos secos son alternativas nutritivas a la mantequilla tradicional.

Incorporar semillas como chía, lino o calabaza no solo mejora el perfil nutricional de las galletas, sino que también aporta textura y un agradable contraste al paladar. Para quienes buscan incrementar el aporte proteico, existen recetas que incluyen proteína en polvo vegetal o de suero lácteo, especialmente populares entre deportistas y personas activas.