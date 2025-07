Soy dermatóloga y esto es lo que debes hacer para controlar tu acné este verano: «Es normal que salgan más»

El verano suele presentar un desafío adicional para quienes sufren de acné, debido a factores como el calor, la humedad y la exposición solar prolongada. En España, donde las temperaturas estivales pueden ser intensas, no es raro que las imperfecciones en la piel aumenten durante esta estación. Sin embargo, con las pautas correctas, es posible minimizar estos brotes y mantener una piel saludable.

El aumento de las erupciones cutáneas en verano está directamente relacionado con múltiples causas, entre las que destaca la producción excesiva de grasa y la acumulación de suciedad y restos de protector solar. Por ello, es vital adaptar la rutina de cuidado para que responda a estas condiciones específicas.

Conocer qué acciones implementar puede hacer la diferencia para controlar el acné esta temporada. A continuación, analizamos los tres consejos fundamentales que recomienda la dermatóloga Leire Barrutia para mitigar este problema durante los meses cálidos.

Elección adecuada del protector solar

El uso diario de protector solar es imprescindible para preservar la salud de la piel y prevenir daños por radiación ultravioleta. No obstante, no todos los filtros solares son convenientes para pieles propensas al acné. Optar por un protector solar específico para piel acneica o grasa es esencial, porque estos productos están formulados para no obstruir los poros y evitar el exceso de sebo en la piel.

Los protectores solares comunes pueden contener ingredientes que agravan el acné, incrementando la sensación de pesadez o brillo en el rostro. En cambio, los específicos para acné suelen ser ligeros, no comedogénicos y con texturas gel o fluidas, que permiten una aplicación cómoda, favorecen la respiración de la piel y ayudan a controlar la oleosidad.

La importancia de la limpieza facial doble por la noche

Para controlar el acné, la higiene facial correcta juega un papel primordial. La limpieza doble nocturna es una técnica muy eficaz que consiste en dos pasos complementarios para eliminar impurezas, maquillaje, protector solar y exceso de grasa.

En el primer paso se utiliza un aceite limpiador o un bálsamo, que disuelve de manera efectiva las sustancias oleosas presentes en la superficie de la piel. Aunque puede parecer contradictorio, aplicar un aceite sobre piel grasa o con acné es beneficioso, ya que ayuda a descomponer el sebo acumulado sin resecar ni irritar.

Productos nocturnos con hidroxiácidos y retinol

El uso de productos con ingredientes activos como el retinol y los hidroxiácidos es reconocido por su eficacia en el tratamiento del acné, incluso en las épocas de calor, siempre y cuando se acompañe de una correcta protección solar diurna.

Los hidroxiácidos, concretamente el ácido glicólico y el ácido salicílico, facilitan una exfoliación progresiva, removiendo células muertas e impurezas, lo que contribuye a mantener limpios los poros y controlar la producción de grasa. Por su parte, el retinol estimula la renovación celular y regula la actividad sebácea, mejorando la textura y apariencia de la piel con el tiempo.

Es fundamental iniciar su uso con concentraciones bajas para evitar irritaciones, especialmente si no se venían utilizando anteriormente. La incorporación gradual permite que la piel se adapte a estos compuestos y se obtengan resultados sostenibles a largo plazo.