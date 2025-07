Nuevo aviso de la Guardia Civil: así es como puedes hacer una denuncia de forma telemática

En un mundo cada vez más digitalizado, las denuncias telemáticas se consolidan como un proceso ágil y seguro para los ciudadanos que sufren robos o incidentes en la vía pública. Esta novedad cobra especial relevancia para España, donde la Guardia Civil ha impulsado una plataforma online para presentar denuncias sin necesidad de desplazarse a un cuartel.

Si alguna vez has llegado a tu vehículo y te has encontrado con objetos sustraídos o daños, ahora puedes solicitar ayuda y registrar la denuncia desde tu móvil o el ordenador. Esta herramienta no solo evita molestias sino que también facilita una respuesta más rápida de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

♬ Inspirational - neozilla @guardiacivil ¿Has llegado a tu coche y has notado que te faltaba algo? 🚗❌📲🛍️🎒 ➡️Ya puedes denunciarlo de forma telemática 👩🏼‍💻🤳, desde tu ordenador o teléfono, sin necesidad de ir al cuartel ➡️ Infórmate y accede a través de sede.guardiacivil.gob.es o en la web www.guardiacivil.es #GuardiaCivilAUnClic

Acceder a este servicio es sencillo: basta con visitar las páginas oficiales sede.guardiacivil.gob.es o www.guardiacivil.es, desde donde se puede completar el procedimiento con unas pocas indicaciones.

Así funciona el servicio de denuncias telemáticas

Desde 2025, España cuenta con un sistema oficial para que los ciudadanos puedan formular denuncias a través de Internet de manera segura y efectiva. Esta modalidad responde a una creciente demanda por simplificar trámites y hacerlos compatibles con los ritmos de vida actuales.

Con este método digital, cualquier persona que haya sufrido una sustracción, vandalismo, daño o hurto, especialmente en el ámbito de vehículos, puede iniciar el trámite sin acudir físicamente a un puesto de la Guardia Civil. Esto reduce tiempos de espera y evita desplazamientos, favoreciendo la comodidad y la accesibilidad a la justicia.

Se pueden denunciar desde robos de objetos personales hasta actos vandálicos que afecten a inmuebles o bienes materiales. La plataforma está diseñada para validar la identidad del denunciante y asegurar la integridad del proceso.