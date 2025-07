Claudia Seminaro, abogada laboralista, desvela si te pueden despedir por una infidelidad: «Puedes pedir una indemnización»

En España, el despido laboral debe basarse en una causa legalmente justificada y relacionada con el trabajo, ya sea por cuestiones de capacidad o conducta del trabajador. Por ello, la infidelidad, como cuestión privada, no constituye motivo válido para rescindir la relación laboral de forma lícita.

Claudia Seminaro, abogada especializada en derecho laboral, aclara que aunque moralmente la infidelidad pueda ser cuestionada, no se puede despedir a un empleado solo por ser infiel. Las normativas vigentes delimitan con claridad las causas de despido que son procedentes y, en ningún caso, la vida privada queda comprendida en estas.

Por tanto, despedir a un trabajador exclusivamente por una infidelidad sería considerado despido improcedente o arbitrario, y el empleado tendría derecho a reclamar por esta decisión ante los organismos competentes.

Causas legales para un despido válido

Para que un despido se declare procedente en España, debe fundamentarse en causas relacionadas con el desempeño, conducta o circunstancias que afecten directamente el trabajo. Algunas de las razones contempladas son:

Incapacidad o ineptitud del trabajador para desarrollar su tarea.

del trabajador para desarrollar su tarea. Faltas graves o reiteradas en el cumplimiento de sus obligaciones.

en el cumplimiento de sus obligaciones. Comportamiento deshonesto o disruptivo en el ámbito laboral.

en el ámbito laboral. Incumplimiento de obligaciones contractuales.

En consecuencia, una conducta personal ajena al trabajo, como la infidelidad, no encaja dentro de las causales previstas legalmente. No obstante, podría existir una relación indirecta si, por ejemplo, una infidelidad provocara un incumplimiento laboral (como ausencias, distracciones o pérdida de confianza en la ejecución de la tarea).

El impacto laboral de la infidelidad: qué puede justificar un despido

Un despido basado únicamente en la infidelidad sería inválido, pero cuando el comportamiento privado afecta el desarrollo laboral, la empresa podría fundamentar un despido justo por incumplimiento. Por ejemplo, si la infidelidad genera un conflicto que provoca ausencias no justificadas, robo de tiempo o problemas de convivencia en el equipo, entonces es posible que se argumente el despido basado en esas circunstancias.

La clave está en que la causa del despido sea la ruptura del buen funcionamiento laboral, no la conducta privada per se. Tal como insiste Claudia Seminaro, el despido debe sustentarse en una falta prevista en la ley, no en juicios morales.

Reacción ante un despido por infidelidad: derechos y opciones legales

Si un trabajador considera que ha sido despedido por motivos relacionados con su vida privada, como una infidelidad, puede acudir a la vía judicial o administrativa. La primera acción recomendable es impugnar el despido si se sospecha que no cumple con las normativas laborales españolas.

El empleado puede presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social o a través de la Inspección de Trabajo para que se revise la legalidad del despido. En estos procesos es fundamental aportar pruebas que demuestren que el despido no está fundamentado en una causa justa.

En caso de que el despido sea declarado improcedente o nulo, el trabajador podrá solicitar:

La readmisión en su puesto con el pago de los salarios dejados de percibir.

con el pago de los salarios dejados de percibir. Indemnización económica equivalente a los días de salario correspondientes según la antigüedad y la legislación vigente.

Por tanto, lejos de quedarse desprotegidos, los empleados en España cuentan con mecanismos para defender sus derechos frente a un despido arbitrario fundamentado en motivos personales.