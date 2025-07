La Seguridad Social lo confirma: si trabajas a tiempo parcial, gracias al artículo 247 tienes derecho a esto que antes te negaban

La reforma del artículo 247 de la Ley General de la Seguridad Social implementada el 1 de octubre de 2023 ha marcado un antes y un después para millones de trabajadores con contrato a tiempo parcial en España. Esta modificación, que ya lleva en vigor más de año y medio, ha supuesto un cambio trascendental en el cómputo de cotizaciones, permitiendo que cada día trabajado se contabilice como un día completo, con independencia de las horas efectivamente trabajadas. El Real Decreto-ley 2/2023 introdujo esta importante reforma que ha beneficiado principalmente a colectivos históricamente perjudicados por el sistema anterior.

Ahora, los más de 2,5 millones de personas con contratos parciales en España ven reconocidos sus días de trabajo íntegramente para acceder a prestaciones como jubilación, incapacidad permanente, nacimiento y cuidado de menor, y otras ayudas fundamentales del sistema de protección social español. El cambio normativo ha eliminado el coeficiente de parcialidad que reducía proporcionalmente el tiempo cotizado según las horas trabajadas, lo que obligaba a estos empleados a necesitar más tiempo real para cumplir los requisitos mínimos de cotización.

Este sistema anterior penalizaba especialmente a las mujeres, quienes representan el 74% de los contratos a tiempo parcial en España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. La reforma ha establecido un sistema más equitativo que equipara los derechos de todos los trabajadores independientemente de su jornada. Anteriormente, una persona que trabajaba media jornada durante un año solo veía reconocidos 182,5 días cotizados, mientras que ahora se le computan los 365 días completos. Este cambio resulta fundamental para alcanzar los períodos mínimos exigidos en prestaciones como la jubilación, que requiere 15 años cotizados.

«La aplicación del coeficiente de parcialidad constituía una clara discriminación indirecta por razón de género», señalaban fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuando se aprobó la reforma. Tras casi dos años desde su implementación, los efectos positivos se están haciendo notar en el reconocimiento de nuevas prestaciones. Es importante destacar que la medida tiene carácter retroactivo, aplicándose también a los períodos trabajados antes de octubre de 2023, siempre que la prestación se haya solicitado después de esa fecha. Sin embargo, no modifica las prestaciones ya reconocidas con anterioridad, lo que ha generado algunas críticas por parte de asociaciones de jubilados y pensionistas.

Prestaciones afectadas

El cambio normativo tiene un impacto directo en diversas prestaciones del sistema de Seguridad Social español:

- Jubilación: Los trabajadores a tiempo parcial ahora pueden alcanzar más rápidamente el período mínimo de 15 años necesario para acceder a la pensión contributiva. Además, el cálculo de la base reguladora se realiza de forma más favorable.

- Incapacidad permanente: Se facilita el acceso a estas prestaciones al computarse íntegramente los días cotizados, especialmente relevante para quienes sufren enfermedades que les impiden continuar con su actividad laboral.

- Prestaciones por nacimiento y cuidado de menor: Los requisitos de cotización previa son ahora más accesibles para los trabajadores a tiempo parcial, eliminando una barrera que afectaba especialmente a las mujeres.

- Incapacidad temporal: El cálculo de estas prestaciones también se ve beneficiado por el nuevo sistema, reconociendo el derecho íntegro independientemente de la jornada realizada.

- Muerte y supervivencia: Las pensiones de viudedad y orfandad se calculan ahora de manera más favorable para los beneficiarios de trabajadores que cotizaron a tiempo parcial.

Brecha de género

Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es su contribución a la reducción de la brecha de género en el sistema de protección social. Las mujeres, que representan aproximadamente tres cuartas partes de los contratos a tiempo parcial en España, se han visto históricamente más afectadas por la penalización que suponía el anterior sistema de cómputo. Estudios recientes del Banco de España señalan que la parcialidad laboral femenina es uno de los factores que más contribuye a la brecha salarial y, por extensión, a la brecha en las prestaciones sociales. La nueva normativa representa un avance significativo en este sentido, al eliminar una discriminación indirecta que perpetuaba la desigualdad.

«Esta reforma constituye un paso importante hacia la igualdad efectiva en el ámbito de la protección social», aseguran desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que estima que más de 1,8 millones de mujeres se beneficiarán directamente de esta medida en los próximos años. Además de los trabajadores a tiempo parcial convencionales, la reforma también beneficia a los empleados con contratos fijos discontinuos, una modalidad que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años en sectores como el turismo, la hostelería o la agricultura.

Para este colectivo, el cómputo adaptado para el cálculo de prestaciones como la incapacidad temporal supone un avance significativo en términos de protección social, al equiparar sus derechos con los de los trabajadores a tiempo completo durante sus períodos de actividad. Expertos en derecho laboral consultados destacan que la reforma corrige una anomalía histórica del sistema español, que penalizaba doblemente a los trabajadores a tiempo parcial: por un lado con salarios más bajos, y por otro con un reconocimiento proporcional de sus cotizaciones que dificultaba el acceso a prestaciones básicas.

Requisitos y procedimiento

Los trabajadores a tiempo parcial no necesitan realizar ningún trámite especial para beneficiarse de esta reforma, ya que se aplica automáticamente en el cálculo de todas las prestaciones solicitadas desde el 1 de octubre de 2023. La Seguridad Social incorpora el nuevo método de cómputo en todos los expedientes de reconocimiento de prestaciones iniciados tras esa fecha. Para quienes estén próximos a solicitar prestaciones como la jubilación y hayan trabajado a tiempo parcial, es recomendable solicitar un informe de vida laboral actualizado para verificar cómo se computan sus períodos cotizados. Asimismo, pueden solicitar en las oficinas de la Seguridad Social una simulación de cálculo para conocer el impacto específico de la reforma en su caso particular.

Una de las limitaciones de la reforma es que no tiene efectos sobre las prestaciones ya reconocidas antes del 1 de octubre de 2023. Esto significa que los pensionistas que obtuvieron su prestación bajo el anterior sistema de cómputo no verán modificadas sus condiciones, lo que ha generado cierto debate sobre la equidad de la medida. Diversas asociaciones de pensionistas han solicitado la extensión de la reforma a todas las prestaciones, independientemente de su fecha de reconocimiento, argumentando que la discriminación afectó por igual a todos los trabajadores a tiempo parcial. Sin embargo, el Ministerio ha defendido el criterio de no retroactividad para prestaciones ya reconocidas por razones de seguridad jurídica y sostenibilidad del sistema.