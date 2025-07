La Seguridad Social lo confirma: esta es la pensión que te queda en España si te jubilas a los 61 años y cobras entre 1.000 y 1.200 euros al mes

La jubilación anticipada a los 61 años en España sigue siendo una opción para muchos trabajadores, aunque con importantes matices y condiciones. Según confirma la Seguridad Social, quienes perciben entre 1.000 y 1.200 euros mensuales y desean retirarse cinco años antes de la edad ordinaria, deben afrontar penalizaciones que pueden reducir significativamente su pensión. Esta modalidad está principalmente reservada para casos de despido involuntario y requiere, como mínimo, 33 años cotizados al sistema. El acceso a la jubilación anticipada a los 61 años en 2025 mantiene restricciones considerables. La normativa vigente establece que solo pueden acogerse a esta modalidad los trabajadores que hayan sido despedidos de forma involuntaria (mediante ERE, despido objetivo o situaciones similares) y que acrediten al menos 33 años de cotización.

La jubilación anticipada voluntaria a esta edad queda prácticamente descartada, salvo para quienes acumulen 38 años cotizados en circunstancias muy específicas, o provengan de una jubilación parcial o mutualidad anterior a 1967. Para un trabajador con salario entre 1.000 y 1.200 euros mensuales que se jubila anticipadamente a los 61 años, la merma en su pensión puede oscilar entre el 21% y el 24%. Esto significa que, tomando como referencia una base de cotización media de 1.100 euros mensuales y considerando las penalizaciones por adelantar cinco años la jubilación respecto a la edad ordinaria (66 años en 2025), la pensión resultante se situaría aproximadamente entre 836 y 869 euros brutos mensuales. Tras aplicar las retenciones correspondientes al IRPF, el importe neto se reduciría a una horquilla estimada de 750-820 euros mensuales.

La legislación española sobre jubilación anticipada distingue claramente entre dos modalidades: la forzosa (derivada de despido) y la voluntaria. Para acceder a la jubilación anticipada a los 61 años por causa no imputable al trabajador, es imprescindible cumplir varios requisitos. En primer lugar, estar inscrito como demandante de empleo durante al menos seis meses antes de solicitar la jubilación. Además, se requiere acreditar un mínimo de 33 años cotizados, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos en los 15 años inmediatamente anteriores al momento de solicitar la pensión.

«Las penalizaciones aplicadas a las jubilaciones anticipadas se calculan por trimestres de adelanto», confirman desde la Seguridad Social. Para quienes cotizan entre 1.000 y 1.200 euros mensuales y deciden jubilarse a los 61 años en 2025, la reducción puede alcanzar hasta un 24% del importe que les correspondería al llegar a la edad ordinaria de jubilación. Estas penalizaciones son permanentes y se mantienen durante toda la vida del pensionista, lo que explica por qué muchos trabajadores optan por retrasar su jubilación cuando sus circunstancias personales lo permiten.

Para entender con precisión cómo se determina la pensión de jubilación anticipada, conviene desglosar el proceso de cálculo que aplica la Seguridad Social. El primer paso consiste en determinar la base reguladora, que se obtiene promediando las bases de cotización de los últimos 25 años actualizadas según el IPC. En el caso de un trabajador con ingresos medios de 1.100 euros mensuales, esta base reguladora podría situarse en torno a esa misma cifra.

A continuación, se aplica el porcentaje correspondiente según los años cotizados. Con 35 años de cotización, correspondería aproximadamente un 100% de la base reguladora. Sin embargo, la jubilación anticipada conlleva coeficientes reductores que, en el caso de adelantar la jubilación cinco años, oscilan entre el 21% y el 24% dependiendo del período total cotizado. Aplicando estos coeficientes, la pensión final se situaría entre 836 y 869 euros brutos mensuales. Tras las retenciones fiscales, el importe neto que llegaría al bolsillo del pensionista estaría en la franja de 750-820 euros mensuales.

Alternativas y complementos a la pensión mínima

Una cuestión fundamental para quienes consideran la jubilación anticipada es comprobar si la pensión resultante queda por debajo de los mínimos garantizados. En 2025, la pensión mínima para jubilados con cónyuge a cargo se sitúa en aproximadamente 1.030 euros mensuales, mientras que para jubilados sin cónyuge a cargo o con cónyuge no dependiente económicamente, el mínimo se establece en torno a 880 euros mensuales.

Si la pensión calculada queda por debajo de estos mínimos, el Estado puede complementarla hasta alcanzar esas cantidades, siempre que el beneficiario no disponga de otros ingresos. No obstante, es importante señalar que estos complementos están sujetos a estrictos requisitos y limitaciones, por lo que no todos los pensionistas con jubilación anticipada pueden acceder a ellos. La Seguridad Social recomienda consultar individualmente cada caso para determinar si se tiene derecho a estos complementos.

Simulador oficial: una herramienta clave para decidir

Ante la complejidad del sistema de pensiones y las múltiples variables que influyen en el cálculo final, la Seguridad Social pone a disposición de los ciudadanos un simulador oficial que permite calcular con precisión cuánto cobraría cada persona según su situación particular. Para acceder a esta herramienta, disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social, es necesario identificarse mediante certificado digital o Cl@ve.

El simulador proporciona información detallada sobre la fecha exacta en que cada trabajador puede jubilarse, tanto en la modalidad ordinaria como en las distintas variantes de jubilación anticipada. Además, calcula el importe estimado de la pensión en función del momento elegido para el retiro. Los expertos recomiendan utilizar esta herramienta antes de tomar decisiones definitivas, ya que ofrece cálculos personalizados basados en la trayectoria laboral real de cada individuo.