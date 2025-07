Mercadona desata la locura con sus nuevos chicles: de tamaño XXL y con un sabor sorprendente

Los supermercados Mercadona han incorporado a su catálogo un producto que está causando sensación entre los consumidores. Se trata de unos chicles XXL con sabor a cola, sin azúcar, que ya están disponibles en sus establecimientos a un precio de 1,95 euros. Este lanzamiento forma parte de la estrategia de la cadena valenciana para diversificar su oferta de productos de impulso y satisfacer la creciente demanda de alternativas sin azúcar en el mercado español. El nuevo producto, que viene presentado en un bote con 25 unidades, destaca por su tamaño considerablemente mayor al de los chicles convencionales y por su característico sabor a cola, una combinación poco habitual en el mercado español de golosinas y chicles.

El perfil de TikTok @novedades.mercadona, gestionado por Inmaculada López, ha sido uno de los primeros en reseñar este producto, señalando que «son súper grandes, y a mí eso me encanta». López añade en su valoración que «el sabor es muy rico, a cola total», aunque matiza que «he de decir que el sabor no dura demasiado». La creadora de contenido concluye su reseña indicando que «a mí me gustan mucho, pero si buscas un chicle que aguante un largo rato, quizá estos no sean los tuyos. Si te gusta cambiar y probar cositas nuevas, dale una oportunidad. Yo los llevo en el bolso para cuando me apetece picar algo dulce y sin azúcar».

Los chicles XXL con sabor a cola de Mercadona presentan varias características diferenciadoras respecto a otros productos similares disponibles en el mercado. En primer lugar, su tamaño considerablemente mayor que el estándar supone una ventaja para quienes prefieren chicles con mayor presencia en boca. El formato de 25 unidades por envase está pensado para ofrecer una buena relación calidad-precio, situándose cada unidad en aproximadamente 0,078 euros.

La ausencia de azúcar en su composición convierte a estos chicles en una alternativa adecuada para personas que buscan opciones más saludables para sus momentos de antojo. El sabor a cola representa una apuesta innovadora en el mercado español de chicles, donde tradicionalmente han predominado los sabores de menta, fresa o frutas variadas. Esta elección de sabor conecta con un público joven familiarizado con los refrescos de cola y busca trasladar esa experiencia gustativa a un formato masticable y sin las calorías asociadas a las bebidas carbonatadas.

El lanzamiento de estos chicles XXL con sabor a cola se enmarca dentro de la estrategia de innovación constante que caracteriza a Mercadona en los últimos años. La cadena de supermercados fundada por Juan Roig ha demostrado una capacidad notable para identificar nichos de mercado y desarrollar productos que responden a tendencias emergentes o necesidades no cubiertas adecuadamente por otras marcas. Los productos de impulso, como chicles, caramelos y pequeños snacks, representan una categoría estratégica para Mercadona, ya que suelen ubicarse cerca de las cajas registradoras y generan compras no planificadas.

Desde la compañía valenciana han reforzado en los últimos trimestres su apuesta por productos sin azúcar, respondiendo así a la creciente preocupación de los consumidores españoles por reducir su ingesta de azúcares añadidos. Como suele ocurrir con los lanzamientos destacados de Mercadona, las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de estos nuevos chicles. Perfiles especializados en novedades de la cadena valenciana, como el mencionado @novedades.mercadona en TikTok, han contribuido a generar expectación y a informar a los consumidores sobre las características del producto.