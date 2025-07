La Guardia Civil avisa: este es el lugar donde nunca debes dejar tu móvil

Cuando aparcamos el coche durante una escapada o una jornada en la playa, es habitual querer dejar el móvil u otros objetos personales dentro del vehículo para no cargarlos encima o evitar molestar con bolsos o mochilas. Sin embargo, la Guardia Civil insiste en que esta práctica no garantiza la protección de estos dispositivos.

Dejar el teléfono móvil, tabletas u otros dispositivos electrónicos en el interior del automóvil puede ser una invitación inesperada para los delincuentes, que utilizan tecnologías cada vez más sofisticadas para detectar objetos escondidos, incluso cuando parecen ocultos a simple vista.

Es importante recalcar que, aunque estos métodos pueden parecer poco conocidos por el público general, los ladrones disponen de diversas herramientas para identificar la presencia de dispositivos electrónicos y baterías de litio, que son el componente habitual en móviles y tablets.

Riesgos asociados a dejar dispositivos en el coche

Muchas personas optan por dejar sus smartphones o gadgets electrónicos dentro del coche estacionado por diversas razones, desde la comodidad hasta la creencia errónea de que el interior del vehículo es un lugar seguro si los objetos están fuera de la vista, en el maletero o guantera. No obstante, esta percepción de protección está siendo cuestionada.

Guardar dispositivos valiosos en el maletero o compartimentos ocultos no garantiza que pasen desapercibidos. Precisamente, la Guardia Civil ha alertado que, gracias a métodos tecnológicos, los ladrones pueden detectar que el coche alberga algún dispositivo electrónico valioso, incluso cuando está apagado o en modo avión.

Esto se debe a que la detección no solo depende de las señales tradicionales como la conectividad Bluetooth o Wi-Fi, sino también a la capacidad para identificar las baterías de litio, presentes en prácticamente todos los dispositivos modernos. La batería emite un campo electromagnético que puede ser captado por detectores especializados, muy comunes en el mercado negro de la delincuencia.

Métodos de detección empleados por los ladrones

Los hurtos o robos en coches aparcados en zonas turísticas o residenciales han registrado un aumento en los últimos años, motivado en parte por el empleo de tecnología en el lado de los ladrones. Para escanear un vehículo, estos utilizan desde escáneres de señales electromagnéticas hasta dispositivos que captan frecuencias específicas que delatan la existencia de baterías.

Algunos de estos aparatos pueden incluso identificar la cantidad de dispositivos electrónicos que hay en el coche sin necesidad de abrirlo. Esto representa un riesgo importante porque la tentación para los ladrones aumenta al saber que dentro existen elementos de valor.

Además, no es raro que, una vez decidido el robo, los delincuentes causen daños considerables en la carrocería, ventanillas o cerraduras del vehículo para acceder al interior. Por tanto, los propietarios no solo pierden dispositivos, sino que se enfrentan a reparaciones que, en ocasiones, superan el valor del objeto robado.

Recomendaciones para prevenir robos y minimizar daños

La Guardia Civil, a través de sus campañas de concienciación en 2025, recomienda a los ciudadanos que no dejen ningún dispositivo electrónico o artículo de valor dentro del coche, incluso cuando esté estacionado por periodos cortos durante salidas a la playa, recados o viajes.

Además, insisten en que la mejor línea de defensa es llevar consigo siempre los dispositivos esenciales y evitar el riesgo innecesario de dejar móviles, tablets, carteras o monederos dentro del vehículo. Esta precaución simple puede evitar múltiples problemas posteriores vinculados a hurtos y daños.

Igualmente, se aconseja estacionar en zonas bien iluminadas y transitadas, y utilizar sistemas de alarma o dispositivos antirrobo homologados, que pueden disuadir a los ladrones.