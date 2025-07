El SEPE lo confirma: este es el sencillo pero obligatorio trámite que tienes que hacer para no perder el paro

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) señala la importancia de mantener actualizada la inscripción como demandante de empleo para no perder la prestación por desempleo. Esta exigencia, lejos de ser un mero trámite burocrático, constituye un requisito fundamental cuyo incumplimiento acarrea consecuencias inmediatas y severas para los beneficiarios. Según confirma el propio organismo, la renovación periódica de la demanda de empleo —comúnmente conocida como 'sellar el paro'— es una obligación ineludible para continuar percibiendo la ayuda económica.

«Para percibir la prestación es obligatorio mantenerse inscrito como demandante de empleo», señala categóricamente el SEPE en su página web oficial. Esta advertencia no es baladí, ya que el incumplimiento de este requisito provoca la suspensión automática del pago de la prestación desde el primer día en que el beneficiario deja de figurar como demandante. Lo más preocupante para los afectados es que este período sin inscripción no solo implica la interrupción temporal del subsidio, sino que además se descuenta de la duración total de la prestación, sin posibilidad de recuperar posteriormente esos días perdidos.

Las consecuencias de no renovar la demanda de empleo en la fecha indicada son inmediatas y afectan directamente al bolsillo del beneficiario. El SEPE establece tres escenarios claros ante este incumplimiento: suspensión automática del pago desde el primer día sin inscripción, pérdida definitiva de los días correspondientes al período sin demanda (que ni se abonan ni se pueden recuperar posteriormente), y una reanudación condicionada que solo se activa cuando el beneficiario vuelve a inscribirse formalmente como demandante de empleo, sin que en ningún caso se contemplen pagos retroactivos por el tiempo transcurrido.

Cómo renovar la demanda

El procedimiento para renovar la demanda de empleo ha experimentado una notable modernización en los últimos años. Actualmente, este trámite puede realizarse de forma telemática en prácticamente todas las comunidades autónomas, lo que supone una considerable ventaja para los beneficiarios. A diferencia del sistema tradicional, que exigía la presencia física del interesado en la oficina correspondiente para obtener el sellado de la cartilla, hoy es posible cumplir con esta obligación a través de Internet durante las 24 horas del día señalado para la renovación.

Es importante destacar que, mientras la renovación puede gestionarse online, la inscripción inicial como demandante de empleo sigue requiriendo presencia física en las oficinas del servicio público de empleo de la comunidad autónoma correspondiente, o en las del SEPE en el caso específico de Ceuta y Melilla. Durante este primer trámite presencial, al solicitante se le entrega una cartilla donde figuran las fechas programadas para las sucesivas renovaciones, además de proporcionarle las credenciales necesarias (usuario y contraseña) para acceder posteriormente al sistema telemático de renovación.

Para realizar la renovación online, generalmente se requiere disponer de DNI electrónico u otro sistema de identificación digital reconocido. El día señalado para la renovación, el beneficiario debe acceder al portal del servicio de empleo autonómico correspondiente, identificarse con sus credenciales y completar el proceso siguiendo las instrucciones indicadas. Una vez finalizado el trámite, es fundamental descargar o imprimir el justificante de renovación, que incluye fecha y hora de la gestión, para conservarlo como prueba en caso de que surja alguna incidencia posterior.

Diferencias territoriales

Aunque el SEPE establece las directrices generales y gestiona el pago de las prestaciones por desempleo en todo el territorio nacional, la tramitación de las demandas de empleo es competencia de las comunidades autónomas, con la excepción de Ceuta y Melilla, donde esta responsabilidad recae directamente sobre el Servicio Público de Empleo Estatal. Esta descentralización implica que, si bien el requisito de mantener activa la demanda es común para todos los beneficiarios, los procedimientos específicos y las plataformas digitales para la renovación pueden variar según la región.

Los servicios autonómicos de empleo han desarrollado sus propios portales y aplicaciones para facilitar la renovación telemática, adaptándolos a las particularidades de cada territorio. No obstante, el principio fundamental sigue siendo el mismo en toda España: la obligatoriedad de renovar la demanda en la fecha indicada para no perder el derecho a la prestación. Por ello, es recomendable que los beneficiarios se familiaricen con el sistema específico de su comunidad autónoma y configuren, si es posible, alertas o recordatorios para no olvidar esta crucial gestión.

¿Qué hacer si has olvidado renovar tu demanda de empleo?

Ante el olvido de la renovación en la fecha correspondiente, es fundamental actuar con la mayor celeridad posible para minimizar los perjuicios. Lo primero que debe hacer el afectado es acudir personalmente a su oficina de empleo para explicar la situación y solicitar la reactivación de su demanda. Aunque la suspensión de la prestación es automática y los días perdidos no se recuperan, cuanto antes se regularice la situación, menor será el impacto económico.

En algunos casos excepcionales, si el incumplimiento se debe a causas justificadas como enfermedad grave, hospitalización u otras circunstancias de fuerza mayor debidamente acreditadas, existe la posibilidad de presentar una reclamación formal ante el SEPE solicitando que no se aplique la suspensión. Para ello, será necesario aportar toda la documentación que pruebe la imposibilidad real de haber cumplido con la obligación de renovar la demanda en plazo. No obstante, estas excepciones se valoran de manera estricta y no existe garantía de resolución favorable.