Mercadona desata la locura con su nuevo producto congelado perfecto para los que no saben elegir aguacates

La cadena de supermercados Mercadona ha incorporado a su catálogo un innovador producto que está causando sensación entre sus clientes: aguacate congelado en bolsas de un kilo. Esta nueva referencia, que tiene un precio de 8 euros, responde a la creciente demanda de alimentos saludables de fácil preparación y soluciona uno de los principales problemas al comprar esta fruta: acertar con su punto óptimo de maduración. El influencer Fran Susín ha sido uno de los primeros en compartir este descubrimiento a través de su cuenta de TikTok, generando gran expectación.

«Os traigo una novedad que me acaban de chivar y espero que os guste. Es aguacate congelado, cuesta 8 euros y viene un kilo. Los ingredientes son 99% de aguacate, antioxidante, corrector de acidez y sal. Me parece la verdad muy buena opción, sobre todo para aquellos que tenemos mal ojo al escoger los aguacates. Así que este me lo llevo», explica en su vídeo, que ya ha alcanzado miles de visualizaciones en las redes sociales. El lanzamiento de este producto llega en pleno verano de 2025, cuando las altas temperaturas y la falta de tiempo para preparar comidas equilibradas se convierten en un desafío para muchos consumidores.

El aguacate congelado de Mercadona se presenta como una solución práctica para quienes buscan incorporar este superalimento a su dieta sin preocuparse por su estado de maduración o su rápido deterioro. Este nuevo producto resulta ideal para la preparación de numerosas recetas saludables. Su formato congelado lo hace perfecto para elaborar smoothies nutritivos, preparar tostadas de aguacate para desayunos o meriendas rápidas, y especialmente para cocinar guacamole de forma express sin la necesidad de esperar a que la fruta alcance su punto óptimo de maduración.

La composición del producto, con un 99% de aguacate natural y mínimos aditivos (únicamente contiene antioxidante, corrector de acidez y una pequeña cantidad de sal), mantiene prácticamente intactas todas las propiedades nutricionales características de esta fruta, rica en grasas saludables, potasio, fibra y vitaminas esenciales para el organismo. Otra ventaja significativa es su vida útil, considerablemente más larga que la del aguacate fresco, lo que permite reducir el desperdicio alimentario en los hogares españoles, un aspecto cada vez más valorado por los consumidores concienciados con la sostenibilidad.

Cómo utilizar correctamente el aguacate congelado

Para aprovechar al máximo este producto, es importante seguir algunas recomendaciones sobre su correcta descongelación para mantener sus propiedades organolépticas. Los expertos en gastronomía sugieren varias opciones según la urgencia y el uso que se le vaya a dar. La opción más recomendable es la descongelación lenta en el refrigerador, dejando el aguacate durante varias horas o toda la noche en la nevera. Este método preserva mejor la textura y el sabor del producto, acercándolo más a la experiencia del aguacate fresco.

Para quienes necesiten una solución más rápida, es posible sumergir el aguacate en agua fría dentro de una bolsa hermética durante aproximadamente 30 o 40 minutos. Esta técnica acelera el proceso sin comprometer excesivamente sus cualidades. En el caso de recetas que requieran trituración o batido, como smoothies o guacamole, se puede utilizar el aguacate directamente en su estado congelado, incorporándolo a la batidora junto con el resto de ingredientes.

Los expertos desaconsejan métodos agresivos como la descongelación en agua caliente o microondas, ya que estos procedimientos pueden afectar negativamente a la textura del aguacate, volviéndolo demasiado blando o alterando su sabor característico. El lanzamiento del aguacate congelado se enmarca dentro de la estrategia de la cadena valenciana de ampliar su catálogo de productos de conveniencia, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo. En los últimos años, Mercadona ha incrementado significativamente su oferta de alimentos preparados o semielaborados que facilitan la cocina diaria sin renunciar a la calidad nutricional.