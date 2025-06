Aviso de la Guardia Civil: conducir con este tipo de zapatos puede ser una infracción leve y suponer una multa de hasta 200 euros

Con la llegada del verano y el aumento de desplazamientos hacia la playa o segundas residencias, surgen dudas recurrentes entre conductores: ¿es legal y seguro conducir con chanclas? Esta pregunta frecuente ha vuelto a cobrar protagonismo en las últimas semanas durante las campañas de vigilancia vial.

Recientemente, un miembro de la unidad de Tráfico de la Guardia Civil ha resuelto esta incógnita a través de un breve vídeo en TikTok. Según este agente, llevar chanclas al volante no está prohibido por norma general, siempre que su uso no comprometa la seguridad en la conducción ni cause distracciones o dificultades. «Sí se puede, salvo que el uso del calzado interfiera con la conducción y pueda provocar un accidente», afirmó con claridad.

Casos en los que podría sancionarse

Desde un punto de vista legal, el artículo 18 del Reglamento General de Circulación deja un marco flexible sobre el tipo de calzado o elementos que el conductor puede usar mientras está al mando de un vehículo en España. Este reglamento establece que el piloto debe mantener «su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción» para garantizar la seguridad tanto de los ocupantes como de otros usuarios en la vía.

Esto implica que el calzado, como las chanclas, no está prohibido de forma explícita, pero sí debe permitir un manejo correcto y seguro del vehículo. En caso de que un agente de la autoridad considere que el calzado dificulta la conducción –por ejemplo, si impide pisar el pedal con firmeza o se desliza–, puede actuar en consecuencia.

En términos prácticos, la valoración de si se debe repartir una multa depende del juicio del agente de turno y las circunstancias concretas, incluyendo las condiciones del tráfico, el tipo de vehículo y la respuesta del conductor.

Multas vinculadas a la conducción con calzado inapropiado

Las infracciones relacionadas con la elección del calzado durante la conducción se encuentran dentro de las que pueden considerarse como leves o graves según su impacto en la seguridad vial. En España, esta tipificación puede traducirse en sanciones económicas que oscilan entre 80 y 200 euros.

Así, si el agente detecta que la chancla o cualquier otro calzado provoca una dificultad evidente para controlar el vehículo o aumenta el riesgo de accidente, podría imponer una multa a la persona infractora. Este criterio también se aplica, por ejemplo, en situaciones donde el conductor utilice otros complementos que interfieran con la correcta realización de sus maniobras, como puede ser una gorra demasiado grande o unas gafas inadecuadas para la conducción.