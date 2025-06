Alberto Stoermer, experto en el cuidado de la piel: «Los protectores solares no duran para siempre»

En España, donde la exposición solar es frecuente durante el año, el uso de fotoprotectores es fundamental para cuidar la salud de la piel y prevenir daños como el envejecimiento prematuro y el riesgo de cáncer cutáneo. Sin embargo, existe un aspecto poco conocido que puede afectar su eficacia: ¿Cuánto tiempo duran realmente los protectores solares después de abrirlos?

El experto en dermatología y cuidado de la piel Alberto Stoermer destaca la importancia de prestar atención a la durabilidad de estos productos, pues no son eficaces de manera indefinida una vez en uso. Así, aunque muchas personas guardan en el armario o el neceser un bote del verano anterior, podrían estar utilizando un producto que ya perdió sus propiedades fotoprotectoras.

¿Los protectores solares tienen fecha de caducidad?

Una de las dudas más comunes es si los protectores solares caducan. La respuesta es sí, al igual que otros cosméticos y productos farmacéuticos, llevan una fecha límite para su uso seguro y eficaz. En la mayoría de los casos, esta fecha de caducidad aparece impresa en el envase, pero no siempre lo vemos.

Según la normativa vigente, los productos con una vida útil mayor a 30 meses no están obligados a mostrar esta fecha claramente, lo que puede llevar a confusión entre los consumidores. Por eso, es habitual que los envases carezcan de una indicación explícita de caducidad, aunque ello no quiere decir que el producto no tenga un límite en su efectividad.

El significado y la importancia del símbolo PAO

Para facilitar la identificación de cuánto tiempo un producto es seguro después de abrirlo, existe un símbolo denominado PAO (Period After Opening, o periodo tras la apertura). Este se representa con un pequeño dibujo de un tarro abierto acompañado de un número seguido por la letra M que indica los meses de uso recomendados tras el primer uso.

Por ejemplo, un protector solar con un PAO de 12M debería usarse dentro de los 12 meses posteriores a su apertura para garantizar su eficacia. Así, aunque el producto no haya alcanzado su fecha de caducidad oficial, usarlo pasado ese tiempo puede resultar en una protección insuficiente.