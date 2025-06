Las cinco serpientes que se pueden colar este verano en tu casa: dos son autóctonas de Mallorca

La Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural ha elaborado un manual detallado para facilitar el reconocimiento de las distintas especies de serpientes presentes en el archipiélago. Este documento resulta fundamental para evitar la captura accidental de ejemplares protegidos, proporcionando información clara y concisa sobre las cinco especies de ofidios que habitan actualmente en las islas. De las cinco especies presentes, dos son consideradas ya autóctonas debido a la antigüedad de su introducción: la 'serp de garriga' y la 'serp d'aigua'. Es importante destacar que la primera goza de protección legal y, en caso de encontrarla, debe ser liberada inmediatamente.

Por otro lado, las tres especies restantes —la serpiente de herradura, la serpiente verde y la serpiente blanca— son consideradas introducidas y, al carecer de protección en Baleares (a diferencia de la península), desde la administración se recomienda su captura para controlar su población. Ninguna de estas especies representa un peligro para los seres humanos, aunque es recomendable contactar con el COFIB (Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears) ante cualquier avistamiento para recibir instrucciones precisas sobre cómo actuar. Los expertos señalan que, si no es posible mantener bajo control al animal, la opción más adecuada es sacrificarlo mediante un procedimiento que no cause sufrimientos innecesarios, siempre siguiendo las pautas establecidas por los organismos competentes.

Serpientes autóctonas

La serp de garriga, una de las especies consideradas autóctonas en Mallorca, presenta características muy distintivas que facilitan su identificación. Sus ojos son pequeños con pupila ovalada de orientación vertical. Su coloración dorsal varía entre tonos grises y crema, con manchas oscuras dispuestas en un patrón regular, mientras que su vientre muestra tonalidades amarillas o rosadas. Un rasgo característico es la presencia de una mancha oscura en el cuello que forma una especie de 'collarín', así como otra mancha alargada bajo cada ojo. Los ejemplares adultos pueden alcanzar hasta 65 centímetros de longitud. Al ser una especie protegida, cualquier avistamiento debe respetarse y, en caso de captura accidental, el animal debe ser liberado inmediatamente.

Por su parte, la serp d'aigua se distingue por sus grandes ojos con pupila redonda. Su coloración dorsal es bastante variable, oscilando entre tonos rojizos y grises, con una característica línea dorsal en zig-zag y manchas laterales. La zona ventral presenta colores amarillos o anaranjados con manchas negras. Como su nombre indica, tiene hábitos acuáticos y puede mostrar comportamiento defensivo cuando se siente amenazada. Los ejemplares adultos pueden llegar a medir hasta 95 centímetros de longitud. Esta especie, también considerada autóctona por la antigüedad de su presencia en las islas, forma parte del ecosistema balear desde hace siglos.

Especies introducidas

La serp blanca, también conocida como serpiente de escalera, destaca por sus ojos pequeños y oscuros, complementados por una mancha alargada que se extiende hasta la comisura de la boca. Su coloración dorsal es clara con dos características líneas oscuras paralelas. En cuanto a su vientre, presenta tonalidades oscuras en ejemplares jóvenes que se aclaran en los adultos. Es una especie con gran capacidad trepadora que puede alcanzar hasta 170 centímetros de longitud. Al ser una especie introducida, desde la Conselleria se recomienda su captura para controlar su población.

La serp de ferradura (serpiente de herradura) presenta una coloración dorsal muy variable, caracterizada por una hilera de manchas hexagonales enmarcadas en negro. Su vientre muestra tonos amarillos o anaranjados con manchas bien definidas. El rasgo más distintivo de esta especie es la mancha en forma de herradura ubicada detrás de la cabeza, que le da nombre. También posee habilidades trepadoras y puede alcanzar longitudes impresionantes de hasta 185 centímetros. Como especie introducida, está sujeta a las mismas recomendaciones de control poblacional que las demás serpientes no autóctonas.

Finalmente, la serp verda, también conocida como serpiente bastarda, se caracteriza por su coloración dorsal verdosa o grisácea, con una notable mancha oscura azulada en la mitad anterior del cuerpo, característica que se mantiene en los machos adultos. Su vientre presenta tonalidades amarillas o verdosas. Un rasgo distintivo es la presencia de una escama pronunciada sobre el ojo. Esta especie puede alcanzar dimensiones considerables, llegando hasta los dos metros de longitud, lo que la convierte en la más grande de las serpientes presentes en Baleares.

¿Qué hacer ante el avistamiento de una serpiente?

La Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural ofrece pautas claras sobre cómo actuar ante el avistamiento de serpientes en las Islas Baleares. En caso de duda sobre la especie encontrada, se recomienda contactar inmediatamente con el COFIB a través del número de teléfono 653 57 41 45 o mediante correo electrónico a ofidiscofib@gmail.com. También es posible notificar el hallazgo a través de la página web www.lineaverdecofib.es para recibir orientación especializada. Es fundamental distinguir entre las especies autóctonas y las introducidas, ya que el protocolo de actuación varía significativamente. Mientras que las serpientes autóctonas deben ser respetadas y, en caso de la 'serp de garriga', liberadas por su estatus de protección, las especies introducidas deben ser capturadas para controlar su población.

Este enfoque diferencial responde a la necesidad de preservar el equilibrio ecológico de las islas, protegiéndolo de las especies invasoras que pueden alterar significativamente los ecosistemas locales. Los expertos subrayan que, aunque ninguna de estas especies representa un peligro real para los seres humanos, es recomendable mantener la calma ante cualquier encuentro y seguir las recomendaciones oficiales. La colaboración ciudadana resulta esencial para el monitoreo y control de las poblaciones de serpientes introducidas, contribuyendo así a la conservación de la biodiversidad autóctona de las Islas Baleares.