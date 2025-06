La infusión fría que recomiendan los expertos y que te ayudará a reducir el hinchazón abdominal e hidratarte los meses de calor

Con la llegada de las altas temperaturas en España, muchas personas buscan alternativas saludables a los refrescos y bebidas azucaradas habituales. El interés por remedios naturales que ayuden a reducir la hinchazón abdominal y mejorar la digestión se ha disparado, especialmente en redes sociales como Instagram y TikTok. Entre las tendencias más comentadas destaca una infusión fría antiinflamatoria cuya receta comparte la nutricionista Blanca García-Orea. Esta bebida combina ingredientes reconocidos por sus propiedades digestivas: hinojo, menta piperita, melisa en hoja y jengibre fresco. Su modo de preparación es sencillo: hervir media cucharada de cada una de las plantas y dos rodajas de jengibre, colar, y tomar en frío, especialmente recomendable antes del desayuno, entre horas o tras la cena.

Beneficios de tomar infusiones frías en verano

Consumir infusiones frías no solo aporta variedad y sabor a la rutina diaria, sino que también puede ayudar a incrementar la ingesta de agua de forma más atractiva durante el verano. Según indican los expertos, hidratarse correctamente es esencial para evitar la retención de líquidos, un problema frecuente cuando suben las temperaturas en la península. Además, guardarlas en la nevera es sencillo y práctico: se pueden conservar hasta dos días y resultan refrescantes cuando el calor aprieta.

Por otro lado, un aspecto que genera dudas es si preparar la infusión y consumirla en frío afecta a los beneficios de las plantas utilizadas. Varios nutricionistas consultados confirman que el frío no potencia los efectos de las hierbas, aunque sí puede hacer la bebida más apetecible en verano. No obstante, el proceso de infusionado, sobre todo si no llega a hervir del todo, puede preservar mejor ciertos antioxidantes.

Las infusiones más recomendables para los meses cálidos

A la hora de elegir infusiones para combatir la hinchazón y mantener una circulación saludable durante el verano, los expertos sugieren evitar aquellas con cafeína o teína, por su efecto diurético excesivo. También es importante no añadir azúcar, ya que potencia la retención de líquidos. Entre las mejores opciones destacan: