WhatsApp, ahora sí será de pago: dónde, cómo y a partir de cuándo aparecen las nuevas funciones

WhatsApp, la conocida aplicación de mensajería propiedad de Meta, ha iniciado la implementación de anuncios dentro de su plataforma, aunque estos no aparecerán en los chats personales. La principal novedad reside en la inclusión de diferentes opciones publicitarias y funciones en la pestaña de novedades, apartado utilizado por millones de usuarios en todo el mundo para acceder a servicios como los estados y los canales.

Según ha anunciado Nikila Srinivasan, responsable de mensajería empresarial de Meta, la estrategia persigue ampliar las funcionalidades ofrecidas desde hace año y medio en la pestaña de novedades, un espacio pensado para descubrir contenido nuevo en WhatsApp más allá de las conversaciones habituales entre particulares. «Estas funciones serán un lanzamiento mundial en el que se irá avanzando poco a poco en los próximos meses», adelantó Srinivasan durante un encuentro virtual con medios de comunicación.

El nuevo paquete de actualizaciones afecta directamente a los servicios incluidos en la pestaña de novedades, un entorno que aglutina cada día a alrededor de 1.500 millones de usuarios. Entre los cambios más relevantes destaca la introducción de anuncios en el apartado estados —un formato muy similar a las stories de Instagram—, así como la capacidad de promocionar canales y la opción de suscripciones de pago.

Srinivasan explicó que el objetivo de los canales promocionados es «ayudar a la gente a descubrir nuevos canales que podrían serle interesantes y dar a los administradores la capacidad de promover algunos de sus canales en el directorio para atraer nuevos seguidores y lograr una mayor distribución de su contenido».

Por otro lado, la habilitación de suscripciones de pago permitirá a los propietarios de canales compartir actualizaciones exclusivas con sus seguidores más comprometidos, ofreciendo así una vía directa de monetización para quienes gestionan grandes comunidades de usuarios.

Anuncios en estados y privacidad reforzada

El apartado de estados, que permite compartir fotos, vídeos, notas de voz y textos de forma efímera durante veinticuatro horas, será uno de los espacios donde se insertarán anuncios promocionados por canales y empresas. Esta función facilitará que los usuarios puedan iniciar una conversación en WhatsApp sobre un producto o servicio directamente desde el estado patrocinado.

En relación con la privacidad, Meta ha subrayado que los mensajes personales, llamadas y los estados publicados por usuarios individuales mantienen el cifrado de extremo a extremo. «Nadie, salvo el destinatario, puede verlos o escucharlos, y no se usan para mostrar anuncios ni para informar sobre el contenido que visualizan los usuarios», remarcó la directiva.

La segmentación de los anuncios en estados y canales no empleará información privada de los chat personales. En su lugar, se servirá de «información básica como el código de país o ciudad y el idioma del dispositivo» junto con datos sobre la actividad del usuario en la pestaña novedades, como los canales seguidos. Asimismo, si el usuario ha vinculado su cuenta de WhatsApp con el centro de Cuentas de Meta, como sucede al utilizar la misma cuenta en Facebook o Instagram, se tendrán en cuenta las preferencias publicitarias ya seleccionadas.

Según las declaraciones recogidas, todos estos cambios estarán limitados exclusivamente a la pestaña de novedades. «Si el usuario solo emplea WhatsApp para mensajería personal, las nuevas funciones no las verá y, por tanto, no le afectarán», enfatizó Srinivasan para tranquilizar a los millones de usuarios tradicionales de la plataforma. Así, los chats privados seguirán libres de publicidad y no sufrirán alteraciones en su funcionamiento diario.

WhatsApp ha venido introduciendo paulatinamente funciones adicionales destinadas a diversificar su ecosistema y modelo comercial. La inclusión de alternativas como canales, estados y, ahora, servicios promocionados, responde a la búsqueda de nuevas vías de ingresos sin comprometer la experiencia principal de mensajería privada, que sigue siendo el núcleo del servicio.

Desde su integración en Meta, WhatsApp se ha alineado con tendencias observadas en otras aplicaciones del grupo, como Facebook e Instagram, donde la personalización de contenido y la introducción de publicidad representan elementos clave para la sostenibilidad financiera de la empresa matriz. No obstante, la estrategia de WhatsApp pone el foco en el respeto a la privacidad y la diferenciación entre funciones optativas y la mensajería individual, dos pilares que Meta ha querido mantener separados en el desarrollo de la aplicación.