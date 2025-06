Soy enfermero y te explico si es cierta la famosa regla de los 3 segundos: «Todos lo hemos hecho»

En un vídeo viral en redes sociales, el reconocido enfermero Jorge Ángel desmonta un mito que ha perdurado durante generaciones: la regla de los 3 segundos. Esta creencia sostenía que los alimentos que caen al suelo podrían ser recogidos y consumidos sin riesgo si permanecen ahí menos de tres segundos. Sin embargo, utilizando la información disponible en la literatura científica, Jorge Ángel aclara que los alimentos se contaminan casi instantáneamente con microorganismos como bacterias y hongos.

Un mito cuestionado

El fenómeno no es ajeno a los hogares en España ni en otras partes del mundo. Decir que todos, en algún momento, hemos sucumbido al impulso de salvar una comida que se ha caído al suelo sería cierto, pero no seguro. En su vídeo, entre elementos humorísticos y educativos, Jorge Ángel emplea la voz de una supuesta madre que advierte sobre los riesgos reales, uniendo un enfoque anecdótico con evidencia rigurosa.

Según estadísticas y estudios publicados, la contaminación de alimentos puede producirse en menos de un segundo. La noción de que la rapidez podría evitar la transferencia de partículas dañinas ha sido desmentida. De hecho, estudios científicos sugieren que, sin importar el tiempo de contacto, el riesgo de ingerir bacterias está presente cada vez que la comida toca una superficie sucia.

Los riesgos de ignorar las advertencias

Hacer caso omiso de estos consejos no solo perpetúa mitos sin base, sino que además puede comprometer la salud de quienes optan por seguir prácticas inseguras. Entre las recomendaciones finales del enfermero, destaca la importancia de no infravalorar la presencia de patógenos en lugares que, a simple vista, parecen limpios. El ojo humano no percibe los microorganismos que a menudo provocan infecciones alimentarias que pueden llegar a ser severas.