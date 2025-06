Qué significa que una persona siempre te de sueño cuando estáis juntos, según la psicología

Es probable que alguna vez hayas experimentado una sensación de tranquilidad abrumadora en presencia de alguien especial. Esta experiencia, aunque no tiene un término científico específico, encuentra explicación en la psicología y su relación con nuestro sistema nervioso. La calma percibida se traduce en un estado de paz que hace que incluso podamos sentir sueño.

El rol del sistema nervioso parasimpático

Según explica la psicóloga Paula Aranda en redes sociales, cuando estamos con una persona que nos transmite tranquilidad, nuestro sistema nervioso puede desencadenar una respuesta llamada «descanso y recuperación». Este proceso activa el sistema parasimpático, reduciendo nuestra frecuencia cardíaca y nivel de estrés, lo que nos invita al reposo. No es de extrañar que en estos momentos experimentemos una sensación de somnolencia. Esto ocurre porque, al reducirse el estrés, el cuerpo interpreta que es momento de relajarse.

Es importante subrayar que no todos experimentan este fenómeno de la misma forma. España, como muchas otras culturas, valora las conexiones emocionales, pero cada persona tiene un sistema nervioso único. Algunas personas mantienen un ritmo más activo y no se relajan en presencia de otros, lo cual no indica falta de amor o conexión, sino biología distinta. Los individuos que viven en un estado constante de estrés pueden no relajarse de la misma manera, lo que es completamente normal.

Fortaleciendo vínculos a través de la calma

Aunque no experimentes esta sensación de sueño con tu pareja, encontrar momentos de calma compartida puede ser beneficioso para cualquier relación. Practicar la relajación juntos mediante actividades como la meditación o simplemente disfrutar de la compañía en silencio puede reforzar los lazos emocionales. Esta búsqueda de calma conjunta puede actuar como un método efectivo de fortalecer relaciones, proporcionando un espacio para la conexión emocional sincera.