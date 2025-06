La OCU analiza las cremas solares y este es su veredicto: no todas cumplen con lo que prometen

Con el verano a la vuelta de la esquina, muchos comienzan a buscar los mejores protectores solares para enfrentar los intensos rayos del sol. La búsqueda de un protector solar efectivo no es solo una cuestión de estética, sino también de salud. Este año, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), junto con otras alianzas internacionales del ICRT, ha analizado diversos lotes de protectores solares disponibles en el mercado español, verificando si cumplen con lo que prometen en sus etiquetas.

Protección efectiva: ¿cumplen lo que prometen?

La OCU ha evaluado cuarenta y cuatro protectores solares, incluyendo de SPF 30, 50 y 50+, a través de rigurosas pruebas tanto 'in vivo' como 'in vitro', realizadas bajo la norma ISO 23698 HDRS. El análisis reveló que todas las cremas con SPF 30 cumplen con las expectativas en cuanto a protección, lo que es una buena noticia para los consumidores.

Si embargo, en el segmento de SPF 50+, la situación no es tan alentadora. La OCU continuó evaluando productos que se reformularon este año, y ha detectado varias marcas que su protección real apenas alcanza un SPF 30. Dado el probable riesgo para los consumidores, la OCU ha solicitado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que investigue más a fondo.

El incumplimiento de los estándares no solo engaña al consumidor, sino que también podría poner en riesgo su salud. Según la normativa del Reglamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo, los productos cosméticos deben indicar sus atributos reales y no aludir a propiedades que no poseen.

Profundidad del análisis y normativa europea

En el caso de discrepancias en las pruebas, la OCU emplea otras normas internacionales como la ISO 24444:2019 y la ISO 24443:2021 para profundizar en el análisis.

Es crucial para los consumidores españoles estar bien informados cuando se trata de protección solar, especialmente debido a las crecientes temperaturas y el tiempo prolongado de exposición al sol veraniego. Las autoridades competentes deben tomar medidas rápidas y adecuadas para garantizar que todos los productos en el mercado cumplan con los estándares prometidos.