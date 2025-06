El SEPE lo confirma: las personas que trabajan en una empresa familiar solo tienen derecho a paro con esta excepción

En España, la prestación por desempleo está destinada a los trabajadores por cuenta ajena que pierden su empleo, ya sea de forma temporal o definitiva. Sin embargo, un escenario particular se plantea cuando se trata de empleados que trabajan en una empresa familiar. La situación legal y normativa que rige estas relaciones laborales presenta ciertas complicaciones, y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha brindado algunas aclaraciones importantes al respecto.

Condiciones para percibir el paro

Un aspecto clave que determina el derecho a paro es la convivencia entre el trabajador y el empresario familiar. Según el SEPE, en casos donde el empleado y el empresario viven bajo el mismo techo, se presume que no existe una relación laboral real si no hay pruebas concluyentes que lo demuestren. Por ejemplo, no se considerará una relación laboral si el trabajador es cónyuge, hijo, hermano u otro pariente de hasta segundo grado del empresario.

No obstante, existen ciertas condiciones bajo las cuales sí se puede acceder al paro, aunque se trate de una empresa familiar. Si el trabajador no convive con el empresario o si la empresa es una sociedad mercantil y el empleado no tiene participación significativa en dicha sociedad, podría tener derecho a las prestaciones por desempleo. Estas normas están diseñadas para evitar que se simulen relaciones laborales inexistentes con el fin de obtener beneficios de desempleo no justificados.

Análisis de casos específicos

El Servicio Público de Empleo proporciona ejemplos para ilustrar cómo se aplican estas reglas en la práctica. Por ejemplo, si un padre es autónomo y contrata a su hijo como trabajador por cuenta ajena, el hijo no tendrá derecho a cotizar por desempleo si convive con el empresario y es menor de 30 años. Sin embargo, si el hijo ha tenido cotizaciones previas y cumple con otros requisitos, podría acceder a las prestaciones en otras circunstancias laborales futuras.

Esta normativa responde a una necesidad de equilibrio entre proteger a los trabajadores por cuenta ajena y prevenir el abuso de los sistemas de bienestar social. De este modo, se intenta asegurar que solo quienes realmente han cotizado lo suficiente y trabajen en relaciones laborales genuinas tengan acceso a las prestaciones por desempleo.

Factores determinantes

Diversos factores se analizan para determinar la naturaleza de la relación laboral en una empresa familiar. Entre ellos, se consideran aspectos como el tiempo de prestación de servicios, la afiliación a la Seguridad Social, las modificaciones en el régimen de cotización, y la independencia económica del trabajador respecto al empresario.

Asimismo, la participación del trabajador en el capital social de la empresa desempeña un papel crucial. Un empleado solo tendrá derecho al paro si la participación de su familiar en el capital social está por debajo del 50%, o si el desempleado no convive con familiares activos con dicho capital. Estas reglas buscan asegurar una distribución equitativa de las protecciones laborales.