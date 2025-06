La Policía Nacional revela la funcionalidad de tu móvil para llamar al 112 de forma discreta: «Tu agresor no se enterará»

En situaciones de peligro, una acción rápida y efectiva puede marcar la diferencia entre la seguridad y el riesgo. La tecnología de hoy no solo conecta a las personas, sino que también ofrece herramientas indispensables para la seguridad personal. Una funcionalidad en particular, de la que ha hablado la Policía Nacional en redes sociales, tiene la capacidad de hacer que una llamada de emergencia no solo sea oportuna, sino también discreta.

Activando la llamada de emergencia silenciosa: lo que necesitas saber Esta funcionalidad, que se puede activar tanto en dispositivos iPhone como Android, permite al usuario establecer contacto con los servicios de emergencia presionando cinco veces consecutivas el botón de encendido del teléfono móvil. Esta acción no solo contacta automáticamente al 112, el número de emergencia en España, sino que también activa un sistema que permite a las autoridades escuchar lo que está sucediendo en tiempo real, geolocalizar al usuario y enviar la ayuda necesaria, todo ello sin alertar al posible agresor. Para utilizar esta herramienta, es crucial que el usuario la haya configurado previamente en los ajustes de su dispositivo móvil. En el caso de Android, se conoce como 'SOS de emergencia', mientras que para los usuarios de iPhone se debe habilitar la opción correspondiente en 'Ajustes'. ¿Por qué es esencial este tipo de tecnología? El incremento de situaciones desafortunadas en las que una persona necesita solicitar ayuda sin ser detectada por su agresor hace que funcionalidades como esta sean de suma importancia. Según datos recientes, más del 30% de las llamadas a emergencias en España se realizan en contextos críticos donde la rapidez y discreción son fundamentales. En un mundo donde la conectividad es parte del día a día, aprovechar al máximo las capacidades de nuestros dispositivos móviles para garantizar nuestra propia seguridad es una elección inteligente y proactiva.