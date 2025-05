Fiesta del cine 2025: cuándo es, fechas y precios en Mallorca

La Fiesta del Cine, el evento que desde el año 2009 llena las salas de espectadores, está de vuelta. Este 2025 esta iniciativa regresa con fuerza dispuesta a consolidarse, una vez más, como una de las citas más destacadas del calendario cinematográfico. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber: fechas, precios, horarios y, por supuesto, qué estrenos no te puedes perder. Desde hace dos años ya no es necesario solicitar la acreditación en la Web, por lo que no hay que hacer nada en especial para participar, simplemente ir al cine y disfrutar de las películas.

La Fiesta del Cine se celebrará del lunes 2 al jueves 5 de junio y las entradas pueden comprarse por dos vías, a través de la página web del cine donde quieres ver la película, en taquilla o en las máquinas expendedoras que están en las salas de cine. Las salas cinematográficas que participan en Mallorca son las siguientes: Augusta, Rívoli, Ocimax, Cinesa Festival Park, Ocine Premium Porto Pi, Artesiete Fan, Multicines Manacor y Cineciutat. Uno de los grandes atractivos siempre ha sido el precio especial de las entradas. Este año, las tarifas se mantienen asequibles para que nadie se quede sin su dosis de magia cinematográfica. Las entradas en taquilla tendrán un precio promocional a partir de 3,50 euros, lo que significa un descuento significativo en comparación con las tarifas habituales que ofrecen. La compra de entradas a través de Internet, está sujeta a las condiciones de venta de cada plataforma, pudiendo llevar suplemento. Al igual que aquellas películas en 3D, eventos, proyecciones y salas especiales y butacas VIP están sujetas a las condiciones de acceso de cada local, pudiendo llevar suplementos. Ir al cine estos días es una excelente oportunidad para ver películas a un precio reducido, lo cierto es que la calidad de las proyecciones no disminuye. Si todavía no has ido a ver algunos de los estrenos más esperados del año como han sido Lilo y Stitch, Misión Imposible: sentencia final y Destino Final: lazos de sangre esta puede ser tu oportunidad. Si bien la lista completa está disponible en el cine que escojas. La Fiesta del Cine lleva ya varios años celebrándose en nuestro país y, a pesar de los retos que ha enfrentado el sector cinematográfico, sigue siendo un referente para los amantes del séptimo arte. Su éxito no solo radica en los precios reducidos, sino también en la capacidad de unir a un público diverso bajo un mismo techo, demostrando que el cine sigue vivo y es capaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Con precios asequibles, horarios flexibles y una selección de películas para todos los gustos, no hay excusas para no acudir a tu sala más cercana y disfrutar de la magia del cine en pantalla grande. ¡Hazte con tus entradas y disfruta de la película!