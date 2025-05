Es oficial: el SEPE confirma el pago de una ayuda de 10.980 euros para las personas que han cotizado menos de un año

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha anunciado la disponibilidad de un subsidio destinado a aquellos trabajadores que, a pesar de haber cotizado durante un tiempo, no han alcanzado el umbral necesario para recibir la prestación contributiva por desempleo. Este subsidio por insuficiencia de cotización permite a quienes se encuentran en esta situación acceder a una ayuda económica que puede alcanzar los 10.980 euros, ofreciendo cierto alivio financiero en tiempos de necesidad. Este subsidio responde al esfuerzo de las autoridades por garantizar que todos los trabajadores tengan algún tipo de respaldo económico ante la pérdida involuntaria de su empleo.

Para calificar a este subsidio, el SEPE ha delineado una serie de requisitos. Es imprescindible que los solicitantes se encuentren en situación de desempleo total o, si continúan trabajando en jornada parcial, que la suma de jornadas no exceda la jornada completa. Además, es crucial inscribirse como demandante de empleo y presentar la solicitud dentro de los seis meses posteriores al hecho que los dejó sin trabajo. Esta gestión debe realizarse asegurándose de haber cotizado al menos 90 días por desempleo previo a la solicitud y de no tener derecho a la prestación contributiva. Estos requisitos buscan garantizar que los beneficiarios realmente necesiten la ayuda y que no exista otra prestación a la que puedan optar.

Requisitos para acceder al subsidio

El conjunto de normas impuestas por el SEPE establece también que es necesario firmar un acuerdo de actividad, comprometiéndose a participar en acciones de formación y reintegración laboral. Además, para poder percibir esta ayuda, los solicitantes no deben tener ingresos personales superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que en 2025 se traduce en un máximo de 888 euros mensuales. Alternativamente, si el solicitante tiene responsabilidades familiares, estas limitaciones se aplican al conjunto de ingresos del hogar dividido por el número de miembros.

La cuantía del subsidio varía de manera decreciente afinando así la ayuda ofrecida a quienes lo perciban. Durante los primeros seis meses, el monto será del 95% del IPREM, resultando en 570 euros mensuales. A partir del día 181 y hasta el 360, esta cifra se reduce al 90% del IPREM, convirtiéndose en 540 euros mensuales. Tras esta etapa, la ayuda descendente se sitúa en un 80% del IPREM, es decir, 480 euros mensuales. Estos montos están diseñados para ofrecer un apoyo económico continuo, aunque decreciente, incentivando también la búsqueda activa de empleo.

Diferentes duraciones según cotizaciones y cargas familiares

La duración del subsidio depende del tiempo cotizado y de las responsabilidades familiares, con una estructura pensada para proporcionar ayuda proporcional a las necesidades del solicitante. Quienes hayan cotizado 90 días y tengan cargas familiares pueden recibir el subsidio durante tres meses. Si se han cotizado 120 días, la duración se extiende a cuatro meses; con 150 días, a cinco meses. Los trabajadores que hayan alcanzado 180 días y no tengan responsabilidades familiares podrán percibirlo durante seis meses. Sin embargo, aquellos con cargas familiares y 180 días de cotización tienen derecho al máximo de 21 meses de prestación. Esto asegura que los apoyos que brindan los subsidios se ajusten correctamente a cada situación particular.