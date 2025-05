Ana Lombardía, sexóloga, sobre 'El amor en el espectro autista' de Netflix: «Es poco realista»

Con la llegada de la tercera temporada de 'El amor en el espectro autista' a Netflix, surge una ocasión propicia para abordar y derribar ciertos mitos relacionados con el sexo y la intimidad en personas con autismo. La sexóloga Ana Lombardía, especialista de We-Vibe, se encarga de desmentir algunas de estas creencias generalizadas, como la suposición de que las personas autistas no están interesadas en el sexo o tienen dificultades para establecer vínculos románticos.

Una noción errónea es que las personas en el espectro no experimentan deseos sexuales o románticos. Sin embargo, como señala Lombardía, estos deseos existen y se expresan, aunque de forma distinta a las personas neurotípicas, lo cual no debe ser considerado un impedimento para que disfruten de una vida íntima plena. Un retrato que infantiliza a estos individuos, negándoles su autonomía sexual, puede ser perjudicial al privarlos de una educación sexual adecuada.

Entendiendo las necesidades sensoriales

Es importante reconocer que las preferencias sensoriales de las personas en el espectro pueden suponer un desafío para la intimidad si son ignoradas. Ana Lombardía resalta la importancia de entender y respetar estas diferencias, ya que abrazarlas puede abrir nuevas puertas al placer. Los juguetes sexuales compatibles con aplicaciones que personalizan patrones, intensidad y modos, se recomiendan tanto para personas en el espectro autista como para neurotípicas, promoviendo un descubrimiento más profundo del placer personal.

Críticas al enfoque del programa

Mientras que el programa de Netflix hace un esfuerzo loable por visibilizar y normalizar al colectivo autista, Lombardía puntualiza que aún persisten algunas carencias. Expone que «algunas sesiones de terapia parecen dirigidas a prescribir formas de comunicarse propias de los neurotípicos. Cuando la relación es entre dos personas que no lo son, no es necesario este enfoque. Sería más útil añadir recomendaciones que ayuden a los neurotípicos a comprender mejor a quienes no lo son, fomentando una adaptación bidireccional, como en cualquier relación».

Otra crítica que resalta se centra en el propio formato de las citas, el cual es «poco realista» por su naturaleza: tener que escoger pareja rápidamente sin apenas conocerse. Por otro lado, los entornos y actividades elegidos para las citas suelen ser sensorialmente abrumadores, poco adecuados para lo que probablemente escogerían los participantes fuera de cámara.

Representación más inclusiva

A pesar de ser «bien intencionado y amable», Lombardía apunta que el programa aún debe avanzar en ciertos aspectos. Un enfoque más documental que de 'reality' sería más beneficioso para el objetivo que persigue. Además, se critica la representación homogénea en cuanto a edad, cultura, etnia, nivel socioeconómico y orientación sexual.

'El amor en el espectro autista' es un documental que sigue a individuos con autismo en su búsqueda del amor, tratando de mostrar las particularidades de sus experiencias amorosas. El programa ha despertado interés y críticas a partes iguales, al tiempo que genera conversaciones necesarias sobre el autismo y la intimidad. La serie, aunque da visibilidad al colectivo, tiene un reto por delante para ofrecer una representación más diversa e inclusiva, abrazando las diferencias de manera más auténtica y menos normativa.