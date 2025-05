Carlos González, pediatra: «Quizás los papás no pueden dormir por no llegar a un acuerdo»

En España, el sueño de los padres suele estar intrínsecamente ligado a las rutinas nocturnas de sus hijos. Según diversos estudios, la manera en que los niños duermen puede incidir significativamente en la calidad de descanso de los progenitores. Carlos González, pediatra, subraya que la falta de acuerdos claros sobre cómo manejar el sueño infantil podría ser una de las razones principales del insomnio parental.

Formas de compartir la noche

Las familias en España y el mundo implementan una serie de estrategias para abordar el sueño infantil. Algunos padres optan por comenzar la noche ubicando al bebé en su propia cuna, pero se sienten obligados a llevarlo a la cama matrimonial cuando el pequeño se despierta. Este método, aunque efectivo para algunos, a menudo resulta en noches interrumpidas para todos los involucrados. Otros deciden compartir la cama desde el principio, ofreciéndoles el pecho hasta que el niño se duerma, trasladándolo de nuevo a la cuna al caer en un sueño profundo.

Uno de los desafíos comunes radica en que el método elegido requiere que los padres esperen despiertos hasta que el niño entre en el sueño profundo. Este proceso puede prolongarse, causando que uno o ambos padres se queden dormidos junto a su hijo en la cama matrimonial. Además, en algunos hogares, el niño duerme en una habitación separada, lo que obliga a uno de los padres, generalmente la madre, a levantarse y atender al niño varias veces durante la noche.

Impacto en la pareja: la noche en el matrimonio

La dinámica del sueño no solo afecta el descanso, sino también la relación de pareja. Algunos padres evitan ir a otra habitación a dormir para no dejar sola a la madre, siguiendo un pensamiento moderno que enfatiza la co-participación en la crianza. Sin embargo, esto no siempre es ideal, ya que factores como los ronquidos o el simple movimiento en la cama pueden perturbar el sueño del niño.

De hecho, González sugiere que la clave para una mejor calidad de sueño en el hogar radica en la comunicación abierta entre los padres. Romper el silencio y discutir sobre las inquietudes puede ser el primer paso hacia encontrar una rutina que funcione para todos y, así, mejorar el bienestar de toda la familia.