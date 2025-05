El árbol que deberías tener en tu jardín para ahuyentar a los mosquitos este verano: repelente, fruto y sombra

Con la llegada del calor, los días largos y las noches en terrazas, jardines y balcones, también aparece una de las molestias más habituales del verano: los mosquitos. Combatirlos no siempre requiere recurrir a productos químicos o aparatos eléctricos. La naturaleza ofrece soluciones más sostenibles y decorativas, como el uso de determinadas plantas y árboles que, por sus propiedades, actúan como repelentes naturales. Uno de ellos, aunque menos conocido por esta función, es el limonero (Citrus limon).

El limonero es muy valorado por su belleza y por el sabor de su fruto, pero lo que muchos no saben es que también puede ayudar a repeler insectos, incluidos los mosquitos. Esto se debe al aroma cítrico intenso que desprenden sus hojas y especialmente sus frutos, un olor que resulta molesto para algunos insectos voladores, incluido el temido Aedes albopictus, conocido popularmente como mosquito tigre.

Los expertos explican que este efecto repelente está relacionado con compuestos naturales presentes en el limón, como el limoneno, el citral y el geraniol, sustancias ampliamente utilizadas en repelentes ecológicos y productos de limpieza. Aunque la cantidad presente en el árbol no es tan elevada como en los aceites esenciales concentrados, sí puede ejercer un efecto disuasorio moderado si el árbol se encuentra cerca de zonas de descanso o paso.

¿Basta con un limonero para evitar las picaduras?

La respuesta es no. El limonero, por sí solo, no es suficiente para eliminar por completo la presencia de mosquitos, especialmente si hay factores que los atraen, como agua estancada o zonas húmedas. Sin embargo, puede formar parte de una estrategia natural de prevención, sobre todo si se combina con otras especies vegetales más eficaces en este terreno.

Algunas de las plantas más recomendadas para mantener alejados a los mosquitos son la citronela, el eucalipto limón, la lavanda, la menta, el romero o incluso la albahaca. Todas ellas desprenden aromas que estos insectos detestan, y al plantarlas junto a un limonero se puede crear una auténtica barrera aromática antimosquitos. Para sacar el máximo partido a las propiedades del limonero como repelente, los jardineros recomiendan algunas acciones sencillas:

Colocar hojas o cáscaras de limón cerca de las ventanas o zonas de descanso, especialmente si se han frotado previamente para liberar su aroma.

Evitar acumulaciones de agua en macetas, platos o cubos que puedan convertirse en criaderos de larvas.

Cultivar el limonero en macetas grandes, si no se dispone de jardín, siempre en zonas soleadas y bien drenadas.

Podar y mantener el árbol en buen estado, ya que las hojas nuevas tienden a ser más aromáticas y efectivas.

Más allá de su función como barrera natural, el limonero es un árbol ornamental muy valorado por su fragancia fresca, floración vistosa y, por supuesto, por la posibilidad de recolectar limones para uso culinario o doméstico. Su cultivo no requiere grandes cuidados, y puede adaptarse bien a climas mediterráneos o templados, siempre que no haya heladas intensas. En resumen, aunque el limonero no es una solución milagrosa contra los mosquitos, sí puede ser un complemento natural, estético y útil para reducir su presencia en el entorno. Acompañado de otras plantas repelentes y buenos hábitos de prevención, puede contribuir a disfrutar de un verano más tranquilo… y con menos picaduras.