Revelan el método para jubilarse a los 40 años en España: es posible, pero no para todo el mundo

El método FIRE, acrónimo de Independencia Financiera, Retiro Temprano en inglés (Financial Independence, Retire Early), surge de la idea de alcanzar una jubilación anticipada a través de un ahorro extremo. Este concepto fue introducido al público en 1992 en el libro Your Money or Your Life de Vicki Robin y Joe Domínguez. La filosofía detrás de FIRE es sencilla: reducir gastos al máximo para salir tempranamente del mercado laboral.

La popularización en tiempos de pandemia La pandemia de COVID-19 provocó cambios significativos en las perspectivas laborales, especialmente en los Estados Unidos, donde la Gran Renuncia llevó a millones a abandonar sus trabajos. Este momento de reflexión también impulsó a muchos jóvenes a considerar FIRE como una opción para rediseñar sus vidas. Sin embargo, este método es mucho menos común en otros países, como España. El pilar del método es determinar el número FIRE, un cálculo que establece la cantidad necesaria para jubilarse. La fórmula es multiplicar por 25 los gastos anuales previstos y luego extraer un 4 % de los ahorros cada año. Por ejemplo, si una persona pretende gastar 20.000 euros anuales, necesitaría ahorrar 500.000 euros. Sin embargo, algunos seguidores más cautelosos prefieren elevar este cálculo multiplicando por 33, debido a variaciones en la rentabilidad de los mercados y factores económicos fluctuantes. Retos de implementar FIRE en España España presenta desafíos únicos para los aspirantes a adherirse al método FIRE. Con un salario medio para menores de 25 años que apenas supera los 1.200 euros mensuales, la capacidad de ahorro necesaria es un reto. A esta problemática se añaden las cuestiones laborales, como la elevada tasa de desempleo juvenil y la precariedad contractual que dificultan ahorrar lo suficiente en un plazo razonable. Otra dificultad es la temática de las pensiones. En España, alguien con solo 15 años de vida laboral solo tendría derecho a un 50 % de la base reguladora de su pensión, lo que significa que una vez agotados sus ahorros FIRE, sus ingresos quedarían notablemente reducidos. Además, la planificación financiera debe contemplar aumentos de gastos debido a imprevistos familiares o emergencia, lo que limita aún más el alcance de FIRE. Perspectivas económicas y FIRE El coste de vida, que varía entre regiones, y la inflación son otros factores determinantes que alteran significativamente la viabilidad de FIRE en España. La necesidad de gestionar inversiones con una rentabilidad que supere el IPC es crucial para evitar que el fondo de ahorro se desmorone antes de llegar a la edad jubilatoria. El análisis de la distribución ideal en acciones y bonos, según estudios conducidos por académicos estadounidenses, sugiere que una proporción de, al menos, un 50 % en acciones permitiría retirar un 3 % anualmente sin el riesgo de agotar los recursos. Sin embargo, este modelo debe adaptarse a las políticas fiscales y productivas locales para ser efectivo.