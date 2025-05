Soy experto canino y esta es la frecuencia real con la que deberías bañar a tu perro: «Puede causarles estrés»

En el mundo de las mascotas, uno de los debates persistentes es la frecuencia con la que se debe bañar a nuestros amigos de cuatro patas. Un experto canino que va bajo el nombre de NinjaSkadi en redes sociales, tras la experiencia con su perra Skadi, ha decidido romper con la norma establecida y compartir su punto de vista que podría cambiar la percepción de muchos dueños de perros.

El experto ha dejado de utilizar champú en Skadi durante más de un año. Sin embargo, contrario a la creencia popular, Skadi no ha experimentado malos olores ni ha desarrollado un pelaje grasiento. De hecho, afirma que su pelaje luce más brillante que nunca y no presenta ningún aroma desagradable. La clave, según él, no reside en baños constantes, sino en entender las características naturales de los perros.

¿Por qué los perros no necesitan baños frecuentes?

A diferencia de los humanos, los perros no sudan de la misma manera. El sudor humano, cuando entra en contacto con bacterias en la piel, produce un olor desagradable, lo que nos obliga a ducharnos regularmente. Los perros, sin embargo, solo sudan a través de partes específicas como el hocico y las almohadillas, lo cual no contribuye realmente al mal olor corporal.

El mal olor en los perros suele provenir de dos áreas específicas: la boca y las glándulas anales. Una dieta inapropiada o una mala higiene dental pueden resultar en mal aliento, mientras que el estrés puede causar que las glándulas anales liberen un líquido de olor fuerte. A menos que estas áreas sean tratadas adecuadamente, los baños frecuentes no solucionarán estos problemas.

Para muchos perros, el proceso de baño y secado puede resultar estresante, lo que podría exacerbar problemas de olor y salud emocional. Un champú perfumado, además, podría desagradarles. En lugar de centrarse en limpiarlos excesivamente, es más efectivo asegurarse de que las fuentes de posible mal olor sean manejadas correctamente.