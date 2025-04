El kiwi es una de las frutas más populares en España, pero pocos saben que proviene de una planta llamada Actinidia. Esta enredadera leñosa, similar a la vid, es originaria de China y se ha extendido por el mundo desde su domesticación en Nueva Zelanda a principios del siglo XX. El kiwi común se cultiva en la Actinidia deliciosa, mientras que el kiwi dorado proviene de la Actinidia chinensis.

Contexto histórico de su llegada a España

Fue en la década de 1960 cuando un empresario gallego introdujo el kiwi en España. Desde entonces, su consumo ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en un básico de la dieta mediterránea. Sin embargo, el misterio en torno al nombre de la planta persiste, en parte debido a la amplia variedad de frutas que el comercio internacional ha puesto a disposición en el mercado español.

Beneficios nutricionales

Con un alto contenido en fibra, potasio y vitamina C, el kiwi es una excelente opción para mantener una microbiota intestinal saludable y fortalecer el sistema inmunológico. Aporta 93 mg de vitamina C por cada 100 gramos, casi el doble que una naranja, lo que lo convierte en un superalimento esencial. No obstante, es importante mencionar que el kiwi está entre las frutas más comunes en las listas de alérgenos, pudiendo provocar desde hinchazón leve hasta serias dificultades respiratorias en personas sensibles.

En los últimos años, ha aumentado la concienciación sobre la procedencia de los alimentos que consumimos, tanto a nivel territorial como en su origen botánico o animal. Esto no solo es relevante por cuestiones de salud, sino también por sostenibilidad y apoyo a economías locales. La educación alimentaria se ha vuelto crucial, especialmente en un mundo donde la globalización facilita el acceso a productos de todos los rincones del planeta.