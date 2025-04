Soy médico y esta es la mejor forma de combatir las alergias primaverales: «Que no dominen tu vida»

Se demostró en un estudio que los síntomas de alergia como secreción nasal, estornudos, picazón, inquietud y los problemas para dormir, se redujeron en un 97% después de la administración de 7.5 gramos de vitamina C INTRAVENOSA. Intravenous vitamin C in the treatment of allergies: an interim subgroup analysis of a long-term observational study (nih.gov) Y te puedes preguntar: ¿ la vitamina C es igual a los antihistamínicos usuales? No, YA QUE actúa de forma diferente a ellos, en lugar de bloquear la histamina, esta molécula que ocasiona los diferentes síntomas de la alergia, reduce la cantidad ella. Y hay que tener en cuenta que si bien los antihistamínicos pueden ser útiles, pueden tener efectos secundarios no deseados. Role of Histamine in Modulating the Immune Response and Inflammation (nih.gov)