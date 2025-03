Llega la estafa de la hamburguesa gratis a España: nadie regala comida a cambio de nada

Una nueva modalidad de estafa está circulando en España a través de mensajes SMS que prometen hamburguesas gratis de una conocida cadena de restaurantes. El caso más reciente involucra a un menor que, al responder a esta aparentemente inocente oferta, generó el envío automático de 120 mensajes a números internacionales, resultando en un significativo incremento en la factura telefónica.

Cómo funciona el engaño

El modus operandi de los estafadores es simple pero efectivo: envían un SMS desde un número extranjero ofreciendo hamburguesas gratis de una popular franquicia. El mensaje presenta tres opciones (A, B o C) y solicita una respuesta para 'reclamar' el premio. Lo particular de este caso es que no incluye enlaces maliciosos, lo que hace más difícil detectar la amenaza.

Al responder al mensaje, se activa automáticamente un servicio premium que genera múltiples envíos de SMS internacionales sin el conocimiento del usuario. En el caso reportado, se enviaron 120 mensajes en cuestión de minutos.

Protocolo de actuación

Los especialistas en ciberseguridad recomiendan seguir estos pasos si has sido víctima de esta estafa:

1. Contacto inmediato con la compañía telefónica para cancelar servicios premium y bloquear SMS internacionales.

2. Análisis exhaustivo del dispositivo con software antivirus actualizado.

3. Revisión de aplicaciones y sus permisos, eliminando cualquier elemento sospechoso.

4. Documentación detallada del incidente, incluyendo capturas de pantalla y mensajes.

Igualmente, se aconseja presentar una denuncia formal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, específicamente ante la Policía Nacional o Guardia Civil. Además, es fundamental interponer una reclamación ante la entidad bancaria, adjuntando copia de la denuncia policial.

En caso de no obtener una respuesta satisfactoria de la compañía telefónica, los afectados pueden recurrir a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones.

Prevención y recomendaciones

Para evitar caer en estafas similares, los expertos recomiendan:

- Desconfiar de ofertas gratuitas recibidas por SMS

- Verificar la autenticidad contactando directamente con las empresas

- Educar a menores sobre los riesgos de responder a mensajes desconocidos

- Mantener activas las restricciones de SMS premium en las líneas telefónicas

- Revisar regularmente las facturas del teléfono para detectar cargos inusuales