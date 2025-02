Una nueva modalidad de estafa está afectando a los usuarios de parquímetros en España, según ha alertado recientemente la Policía Nacional. Los delincuentes están utilizando códigos QR falsificados para engañar a los conductores y obtener de forma ilícita sus datos personales y financieros.

Este tipo de fraude ha ido ganando terreno en el país, aprovechando la creciente confianza de los usuarios en los métodos de pago digitales. Según las autoridades, los estafadores colocan adhesivos con códigos QR falsos sobre los originales en los parquímetros. Al escanear estos códigos, las víctimas son redirigidas a sitios web fraudulentos que imitan a los oficiales, donde se les solicita información sensible como datos personales, números de tarjeta de crédito y matrículas de vehículos.

Modus operandi de los estafadores

Los delincuentes han perfeccionado su técnica para engañar a los usuarios desprevenidos. Primero, identifican parquímetros con alta afluencia de conductores y colocan adhesivos con códigos QR falsos encima de los originales. Estos adhesivos están diseñados para pasar desapercibidos y parecer legítimos.

Cuando un conductor escanea el código falsificado, es dirigido a una página web que imita la apariencia y funcionalidad del sitio oficial de pago de estacionamiento. Allí, se le solicita ingresar datos personales y financieros, como nombre completo, dirección, número de tarjeta de crédito y matrícula del vehículo. Los estafadores utilizan esta información para realizar compras fraudulentas, robar identidades o vender los datos en el mercado negro.

Recomendaciones para evitar ser víctima

La Policía Nacional ha emitido una serie de recomendaciones para que los conductores eviten caer en esta trampa. En primer lugar, es crucial verificar la autenticidad del código QR antes de escanearlo. Los usuarios deben asegurarse de que no haya adhesivos sospechosos sobre el código original del parquímetro.

Además, se aconseja comprobar la dirección web a la que se es redirigido tras escanear el código. Si la URL no corresponde al sitio oficial del servicio de parquímetros o de la entidad correspondiente, es mejor no ingresar ningún dato. Otras señales de alerta incluyen errores ortográficos, imágenes de baja calidad o mensajes que generen una sensación de urgencia injustificada.

Es fundamental no proporcionar información sensible en páginas que no generen confianza. Los usuarios deben desconfiar de cualquier solicitud de datos personales o financieros que parezca innecesaria para el servicio de pago de estacionamiento. Asimismo, no es recomendable instalar aplicaciones adicionales para escanear códigos QR, ya que la cámara del teléfono móvil es suficiente para esta tarea.