En España, el consumo energético de los electrodomésticos representa el 55% del total de energía eléctrica gastada en un hogar. Esto convierte a estos aparatos en un foco de atención imprescindible para cualquier consumidor que desee reducir su factura de la luz. La buena noticia es que hay formas efectivas de disminuir este consumo sin sacrificar nuestra calidad de vida.

Los electrodomésticos que más energía consumen son también aquellos que suelen ser esenciales en el día a día. De acuerdo con un análisis reciente de la OCU, la secadora se sitúa a la cabeza de este ranking, con un gasto de más de 32.000 Wh al mes en los modelos menos eficientes. Le siguen el lavavajillas, el frigorífico, la lavadora y el televisor, cuyo uso frecuente puede impactar significativamente en la factura eléctrica mensual.

¿Cuánto gastan los principales electrodomésticos?

Según los datos de la OCU, el consumo y coste mensual de los aparatos más comunes en un hogar español sería:

Secadora (algodón, 4 veces semana): 0,63€ por uso, 10,14€ al mes

(1 vez al día): 0,24€ por uso, 7,21€ al mes Frigorífico (24h x 30 días): 0,21€ al día, 6,43€ al mes

(algodón, 4 veces por semana): 0,33€ por uso, 5,25€ al mes Televisor (4 horas diarias): 0,11€ por uso, 3,27€ al mes

El ahorro comienza con la elección de electrodomésticos eficientes. Optar por aparatos con etiqueta energética de alta eficiencia no solo significa un consumo más bajo per se, sino también la posibilidad de utilizar programas ECO que optimizan el gasto energético. Por ejemplo, en el caso de los frigoríficos, la diferencia entre uno eficiente y otro que no lo es puede suponer hasta el 50% de gasto adicional de energía.

Electrodomésticos de bajo consumo

Por otro lado, hay ciertos aparatos cuyo consumo energético es bastante reducido. El aspirador y el monitor de ordenador destacan por su bajo impacto en el consumo de electricidad, con cifras anuales que pueden equivaler a tan solo unos 14 euros. Estos electrodomésticos, junto con otros como la plancha, constituyen una parte menor del gasto eléctrico total en una vivienda.

Concretamente, el consumo anual estimado sería:

El aspirador : 38 kWh de media, suponiendo 1 hora de uso a la semana; lo que correspondería a unos 12 euros al año.

: 38 kWh de media, suponiendo 1 hora de uso a la semana; lo que correspondería a unos 12 euros al año. El monitor del ordenador : 48 kWh, suponiendo 9 horas de uso diarias, lo que sería un 1,4% del total de la casa, equivaliendo a unos 14 euros anuales.

: 48 kWh, suponiendo 9 horas de uso diarias, lo que sería un 1,4% del total de la casa, equivaliendo a unos 14 euros anuales. La plancha: 108 kWh, suponiendo 1 hora de uso a la semana, lo que equivale a unos 34 euros anuales.

Cómo calcular el consumo de un electrodoméstico

Hay varias maneras de averiguar cuánto gasta un aparato eléctrico:

En primer lugar, mirar la etiqueta energética. Si acabas de comprar el electrodoméstico o sigue a la venta, la forma más fácil de saber cuánto gasta es consultar su etiquetado. Este te indicará el consumo anual (frigoríficos), el consumo por ciclo (lavadoras y lavavajillas), etc. Este dato está calculado en ciertas condiciones que pueden no coincidir con tus costumbres de uso, pero te sirve para comparar y elegir aparatos eficientes.

En segundo lugar, consultar la ficha técnica o la placa de características. En un aparato que tengas en casa, para saber el consumo tienes que mirar la potencia eléctrica. La encontrarás en la placa que suele estar pegada en la parte de atrás o en el interior, por ejemplo en los frigos. Para estimar el consumo, multiplica esa potencia en vatios (W) por el tiempo que el aparato suele estar funcionando en horas (h). Así sabrás cuál es su consumo en Wh (o en kWh). Es una aproximación, porque no todos los electrodomésticos funcionan siempre al 100% de su potencia.

Por último, usar un dispositivo de control de energía. Cada vez hay más productos que permiten medir de manera instantánea el consumo de un electrodoméstico. Sirven para medir tanto el consumo eléctrico acumulado (del hogar en general o de un electrodoméstico en concreto) a lo largo de la jornada, como el consumo puntual que se hace en un determinado momento del día.