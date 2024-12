En los últimos días, ha circulado información en redes sociales sobre una supuesta multa de 400 euros por llevar una bola de remolque en el coche sin utilizarla. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha salido al paso para aclarar esta situación y evitar confusiones entre los conductores.

La DGT establece que la instalación de una bola de remolque en un vehículo se considera una reforma de importancia. Por ello, es obligatorio homologarla adecuadamente. Este proceso implica acudir a un taller autorizado para su instalación y, posteriormente, pasar una inspección en la ITV en un plazo máximo de 15 días. Una vez superada la inspección, se debe solicitar un nuevo Permiso de Circulación que refleje esta modificación.

Sanciones por incumplimiento

No cumplir con estos requisitos puede derivar en sanciones económicas. Circular con un vehículo que no cumple las condiciones técnicas reglamentarias se considera una infracción grave, sancionada con 200 euros. Además, si la bola de remolque dificulta la visibilidad de la matrícula, se puede imponer una multa adicional de 200 euros. Por lo tanto, en casos de doble infracción, la sanción total podría ascender a 400 euros.

La DGT ha desmentido que exista una nueva multa específica de 400 euros por llevar la bola de remolque sin utilizar. Las sanciones mencionadas corresponden a infracciones ya contempladas en la normativa vigente. Es fundamental que los conductores se aseguren de que cualquier modificación en sus vehículos esté debidamente homologada y no interfiera con elementos esenciales como la visibilidad de la matrícula.

Recomendaciones para los conductores

Para evitar sanciones, la DGT recomienda:

- Homologar la bola de remolque: Asegurarse de que la instalación se realice en un taller autorizado y cumplir con los trámites necesarios en la ITV.

- Verificar la visibilidad de la matrícula: Comprobar que la bola de remolque no obstruya la placa de matrícula ni las luces del vehículo.

- Retirar la bola cuando no se use: Si la bola de remolque es desmontable, es aconsejable retirarla cuando no se esté utilizando para evitar posibles sanciones y mejorar la seguridad vial.