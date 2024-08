Así debes limpiar tus gafas de sol para que no se rayen

Las gafas de sol no solo son un accesorio de moda, sino también una protección esencial para los ojos. Para mantenerlas en perfecto estado y libres de rayaduras, es fundamental limpiarlas correctamente. Aquí te ofrecemos una guía basada en métodos recomendados por expertos para asegurar que tus gafas de sol se mantengan como nuevas.

Métodos para limpiar los cristales

1. Agua y jabón suave: El método más seguro y efectivo es utilizar agua y un jabón suave. Enjuaga las gafas bajo un chorro de agua tibia para eliminar el polvo y la suciedad superficial. Aplica una pequeña cantidad de jabón en los cristales y frota suavemente con la yema de los dedos. Aclara con agua y seca con una gamuza de microfibra para evitar rayaduras.

2. Toallitas húmedas específicas: Las toallitas húmedas diseñadas para limpiar gafas son una opción práctica. Estas toallitas contienen soluciones específicas que limpian sin dañar los cristales. Utilízalas siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Spray limpiacristales: Los sprays específicos para cristales de gafas son una alternativa eficaz. Aplica el spray sobre los cristales y limpia con una gamuza de microfibra para obtener un acabado impecable.

4. Limpiador ultrasónico: Para una limpieza más profunda, puedes usar un limpiador ultrasónico. Este dispositivo utiliza ondas ultrasónicas para eliminar la suciedad sin necesidad de frotar, evitando así posibles daños.

Cómo limpiar la montura

La montura también acumula suciedad y grasa facial. Para limpiarla, sigue estos pasos:

- Enjuaga la montura bajo agua tibia.

- Aplica jabón suave y frota con una toalla suave o un cepillo de dientes de cerdas suaves.

- Aclara con agua y seca con una gamuza de microfibra.

Productos a evitar

Para evitar daños en tus gafas de sol, es crucial no utilizar productos químicos agresivos como amoniaco o lejía, ya que pueden deteriorar los cristales y la montura. También evita el uso de papel higiénico o servilletas, ya que pueden rayar los cristales. Asimismo, no uses tu propio vaho para limpiarlas, ya que esto puede dejar bacterias y no limpia adecuadamente.